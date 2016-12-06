Forbes: самый успешный блогер заработал в YouTube $15 млн за год

Журнал Forbes опубликовал новый рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров на YouTube, согласно которому самый высокий доход оказался у шведа Феликса Кьелльберга, известного как PewDiePie: за 12 месяцев он заработал более $15 млн.

На канал 27-летнего PewDiePie, заработавшего состояние, публикуя видео в жанре Let's play, подписаны более 50 млн пользователей. Блогер, играющий и одновременно комментирующий прохождение видеоигр, занимает первую строчку второй год подряд.

Второе место занял заработавший $8 млн 33-летний блогер и комик Роман Этвуд. В этом году он заработал на 70% больше, чем в прошлом.



Стэндап-комик Лилли Сингх, состояние которой стало больше благодаря YouTube на $7,5 млн, стоит на третьем месте.

Всего в список вошли 12 интернет-знаменитостей, в общей сложности заработавших за последний год $70,5 млн, сообщает сайт «Комсомольской правды».



Напомним, недавно журнал Forbes опубликовал рейтинг 25 самых кассовых голливудских фильмов о Рождестве, первое место в котором заняла картина «Один дома» с Маколеем Калкиным в главной роли.



Фильм американского режиссера Криса Коламбуса, вышедший в 1990 году, собрал в кинопрокате в США $285,76 млн, а в мировом — $476,68 млн.

