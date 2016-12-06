Forbes: самый успешный блогер заработал в YouTube $15 млн за год

Феликс Кьелльберг из Швеции, более известный как PewDiePie, занимает первую строчку рейтинга журнала второй год подряд
Журнал Forbes опубликовал новый рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров на YouTube, согласно которому самый высокий доход оказался у шведа Феликса Кьелльберга, известного как PewDiePie: за 12 месяцев он заработал более $15 млн.
На канал 27-летнего PewDiePie, заработавшего состояние, публикуя видео в жанре Let's play, подписаны более 50 млн пользователей. Блогер, играющий и одновременно комментирующий прохождение видеоигр, занимает первую строчку второй год подряд.
Второе место занял заработавший $8 млн 33-летний блогер и комик Роман Этвуд. В этом году он заработал на 70% больше, чем в прошлом.
Стэндап-комик Лилли Сингх, состояние которой стало больше благодаря YouTube на $7,5 млн, стоит на третьем месте.
Всего в список вошли 12 интернет-знаменитостей, в общей сложности заработавших за последний год $70,5 млн, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Напомним, недавно журнал Forbes опубликовал рейтинг 25 самых кассовых голливудских фильмов о Рождестве, первое место в котором заняла картина «Один дома» с Маколеем Калкиным в главной роли.
Фильм американского режиссера Криса Коламбуса, вышедший в 1990 году, собрал в кинопрокате в США $285,76 млн, а в мировом — $476,68 млн.