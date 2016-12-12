Магазины смогут вернуть хлебопекам лишь часть просрочки

Российский парламент повторно направил в отраслевые министерства законопроект, которым предполагается ограничить торговые сети в проценте возврата просроченного хлеба производителям. Сейчас хлебопеки вынуждены выкупать обратно порядка 8–10% нереализованного хлеба. Госдума предлагает снизить эту долю до 5%. Пекари, в свою очередь, настаивают на том, что не обязаны платить за возврат вовсе.

В конце ноября в Минэкономразвития поступили поправки к закону «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», касающиеся установления допустимой доли возврата поставщику нереализованных хлебобулочных изделий, сообщили «Известиям» в ведомстве. «Позиция ведомства по законопроекту в данный момент формируется», — уточнили в министерстве. Поправками, предложенными рядом депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, в частности, предполагается «запретить навязывать контрагенту условия о приобретении (возврате) более 5% поставляемого хлеба и (или) хлебобулочных изделий, не проданных по истечении определенного срока».

«Доля возвращаемой торговыми сетями продукции в среднем составляет 8–10%, а по некоторым позициям — до 20%, что превышает возможности предприятий по его переработке», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Таким образом, хлебопекарные предприятия фактически принимают на себя все риски торговых организаций, в том числе по их необоснованно завышенным заказам, неся убытки от несостоявшейся реализации, а также убытки от утилизации и транспортных расходов по доставке этой продукции. При этом производители выкупают нереализованный хлеб по цене первичного приобретения. В пояснениях к законопроекту сказано, что с этим требованием сетей «хлебопекарные предприятия вынуждены соглашаться для сохранения канала реализации своей продукции».

Ожидается, что законопроект будет способствовать установлению предсказуемых правил заключения и исполнения договоров поставки хлеба, обеспечивающих баланс интересов торговых организаций и хлебопекарных предприятий.

Любопытно, что законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы еще в 2013 году. Но в 2014 году правительство России дало отрицательное заключение на инициативу депутатов. Правительство посчитало, что запрет навязывания условий по возврату продовольственных товаров уже содержится в законе о торговле. А определение доли возврата — вопрос договоренностей сетей и производителей, но никак не предмет для регулирования законом о торговле.

В Союзе пекарей «Известиям» сообщили, что российские производители планируют добиваться полного отказа от выкупа просрочки. И напомнили, что по результатам недавних переговоров с Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ) и торговой сетью Х5 Retail Group наконец достигли взаимопонимания в этом вопросе.

Директор ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков отмечает, что для хлебопеков всегда остро стоял вопрос с возвратом нереализованной продукции, который, как правило, оформляется в качестве обратного выкупа.

По его данным, в настоящее время доля возвратов хлебной продукции в среднем составляет 8–10%, у отдельных предприятий может доходить и до 20%. Отчасти проблема обусловлена отсутствием четкого планирования объемов заказа торговыми сетями.

— Производители несут прямые убытки, выкупая просроченный товар обратно и неся дополнительные затраты на утилизацию. Поэтому при формировании продукции хлебопеки вынуждены учитывать в цене возможные риски, связанные с возвратами. При уходе от этой практики риски будут нивелированы, а у производителей появятся дополнительные денежные ресурсы на модернизацию предприятий и улучшение качества продукции, снизится кредитная нагрузка. При прочих равных условиях это может привести к снижению стоимости продукции, — рассуждает Дмитрий Востриков.

Кроме того, по его словам, производители готовы увеличить частоту поставок хлеба в отдельных регионах, чтобы снять опасения торговых операторов по нехватке товара.

— Такой вариант законопроекта мы в целом одобряем, но считаем, что редакция документа трехлетней давности требует дополнительной проработки с учетом изменений в законе о торговле и СанПиНах, — сказал эксперт.

Адвокат Виктор Наумов также ставит под сомнение актуальность рассматриваемого законопроекта.

— В соответствии с новой редакцией п. 12 ст. 9 закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» при заключении соглашения о поставке продовольственных товаров понуждение контрагента к заключению договора возврата признается недопустимым. Равным образом возвращение товара не входит в число обязательных процедур в соответствии с новым СанПиН к организациям по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, — резюмировал он.

В Х5 Retail Group и сети «Дикси» от комментариев воздержались.