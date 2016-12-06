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СМИ: Пентагон намерен скрыть необоснованные расходы на $125 млн

Руководство военного ведомства опасается резкого сокращения финансирования

Пентагон, скорее всего, собирается избавиться от доклада с результатами аудиторской проверки, выявившей $125 млн необоснованных расходов. Об этом сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на свои источники, а также говорится в документах, попавших в распоряжение редакции.

Проверка выявила содержание американскими налогоплательщиками более 1 млн работников на вспомогательных должностях, которые не приносили пользы военному ведомству, передает «Лента.ру».

При этом руководители Пентагона засекретили источники, на которые ссылается доклад. Экспертное заключение было удалено с официального сайта ведомства. По информации издания, руководители опасаются резкого сокращения финансирования.

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании отмечал, что намерен в случае своего избрания оптимизировать расходы на небоевой персонал.

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

СМИ: Пентагон намерен скрыть необоснованные расходы на $125 млн

Руководство военного ведомства опасается резкого сокращения финансирования

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