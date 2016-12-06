Слуцкий покинет пост главного тренера ЦСКА 7 декабря

Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Леонид Слуцкий покинет свой пост 7 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

«Леонид Слуцкий принял решение покинуть ЦСКА после игры с «Тоттенхэмом». Имя нового наставника будет названо до конца недели», — говорится в сообщении в официальном Twitter клуба.

ЦСКА проведет матч заключительного тура групповой стадии Лиги чемпионов с лондонским «Тоттенхэмом» 7 декабря. Встреча начнется в 22.45 по московскому времени.



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Ранее «Известия» писали о том, что болельщики ЦСКА запустили интернет-петицию с просьбой уволить Леонида Слуцкого. По словам фанатов, в клубе необходимо «что-то менять». До этого болельщики раскритиковали Слуцкого на странице в социальной сети «ВКонтакте». Претензии заключались в том, что главный тренер отказался провести с ними традиционную встречу.

Леонид Слуцкий возглавил ЦСКА в 2009 году. За время его работы команда трижды выигрывала чемпионат России (2012/13, 2013/14, 2015/16) и дважды становилась обладателем Кубка (2010/11, 2012/13) и Суперкубка страны (2013, 2014).

После 17 туров РФПЛ футболисты ЦСКА занимают третье место турнирной таблицы и отстают от лидирующего «Спартака» на восемь очков.

