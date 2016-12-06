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Сирийская армия взяла под контроль пять кварталов в Алеппо

302 мирных жителя были выведены в безопасные районы города

Правительственные войска Сирии взяли под контроль пять кварталов в Алеппо, которые ранее контролировали террористы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

«К вечеру 6 декабря под полный контроль сирийских правительственных войск перешли еще пять кварталов восточной части Алеппо», — говорится в сообщении.

По информации центра, всего в Алеппо к настоящему моменту освобождены 35 кварталов, которые ранее контролировались террористами.

В материале также сообщается, что за минувшие сутки в безопасные районы Алеппо из восточных кварталов вышли 302 мирных жителя. 1,1 тыс. мирных жителей вернулись в свои квартиры в освобожденных от террористов восточных кварталах Алеппо.

Кроме того, 10 боевиков, которые в течение суток добровольно сложили оружие, получили амнистию согласно объявленному решению президента Сирии Башара Асада, передает «Федеральное агентство новостей».

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Сирийская армия взяла под контроль пять кварталов в Алеппо

302 мирных жителя были выведены в безопасные районы города

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