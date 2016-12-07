Водителям-нарушителям предложат «авто-УДО»

Автомобилисты, лишенные прав, могут претендовать на досрочный возврат водительских удостоверений (ВУ) по истечении половины срока действия соответствующего постановления, вынесенного судом. Для этого нарушителям придется возместить причиненный ущерб, раскаяться и доказать свое исправление. Соответствующий законопроект намерен рекомендовать к принятию в первом чтении комитет по госстроительству Госдумы на заседании 8 декабря. МВД уже выступило против этой инициативы.



Проект об «условно-досрочном» возврате ВУ водителям — нарушителям ПДД внес в Госдуму экс-глава ГИБДД, ныне сенатор Владимир Федоров. Согласно поправкам право обратиться в суд с ходатайством о возврате ВУ должно появиться по истечении половины срока наказания.



Правда, для этого водителю придется доказать, что он возместил полностью или частично вред от своих противоправных действий, раскаялся в совершенном деянии и не совершил за прошедшее время других правонарушений.



Кроме того, водитель может предоставить и другие сведения, доказывающие его исправление. Если суд решит, что «с учетом примерного поведения» человек не нуждается в дальнейшем лишении прав, водительское удостоверение он получит досрочно.

Однако если после этого гражданин повторно нарушит ПДД, за которые предусмотрено лишение ВУ, права отберут не только на срок, предусмотренный за конкретное нарушение, но и добавят к нему «неотбытую» часть предыдущего.

При этом досрочный возврат ВУ не будет распостраняться на водителей, лишенных прав за управление автомобилем в нетрезвом виде.

В уголовном законодательстве есть институт условно-досрочного освобождения, поясняет Федоров, таким образом, у осужденных за уголовные преступления есть право выйти на свободу раньше срока. В то же время в случае с административными правонарушениями, которые с точки зрения общества относятся к менее тяжким, такая возможность отсутствует.

МВД и правительство раскритиковали законопроект. В частности, в нем не определены критерии, по которым суд будет оценивать возможность «авто-УДО». Так, например, в Кодексе об административных правонарушениях РФ нет критериев для оценки понятия «примерное поведение». «В связи с чем использование этого термина в КоАП может привести к субъективному принятию решения при рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении от административного наказания», — говорилось, в частности, в отзыве правительства на законопроект.

Кроме того, ранее Конституционный суд РФ указал, что законодатель, устанавливая в КоАП вид и пределы наказания за правонарушения, исходит из необходимости предупреждения совершения новых правонарушений. По мнению правительства, досрочный возврат ВУ «исключит возможность достижения целей административного наказания».

В правительстве обратили внимание и на то, что в проекте не предусмотрен механизм контроля за поведением при условно-досрочном освобожденного лица.

Тем не менее думский комитет по госстроительству рекомендовал депутатам принять законопроект в первом чтении. Однако пока до рассмотрения документа на пленарном заседании дело так и не дошло. Теперь комитет намерен повторно рекомендовать документ для принятия в первом чтении.

Позиция МВД тем временем не изменилась, заявил «Известиям» замначальника Госавтоинспекции МВД России Владимир Кузин.

Координатор общественной организации «Синие ведерки» Петр Шкуматов также выступает против инициативы, считая ее потенциально коррупционной.

— Нет никакого критерия для раскаяния. Будет субъективизм, который откроет широкую дорогу для создания альтернативной теневой схемы — причем легальной — по возврату прав и создания «коррупционного гипермаркета», — полагает он.

По мнению Шкуматова, тех же целей можно добиться другими методами, например дифференцированной системой наказаний.



По оценкам страховых компаний, всего 2% нарушителей являются злостными, остальные водители законопослушны, говорит он. Нужно смотреть на своеобразную «кредитную» историю нарушений и принимать решение о наказании исходя из нее.