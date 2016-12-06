Старший следователь СК РФ арестован за взятку в $50 тыс.

Старший следователь по особо важным делам ГСУ Следственного комитета РФ Александр Сорокин арестован по подозрению в получении взятки на сумму $50 тыс., сообщила представитель СК Светлана Петренко.



«Возбуждено уголовное дело в отношении старшего следователя по особо важным делам ГСУ СК подполковника юстиции Сорокина Александра по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, по факту получения взятки в особо крупном размере», — сообщила представитель комитета.

По версии следствия, подозреваемый получил взятку в размере $50 тыс. от адвоката за выполнение ряда процессуальных действий по уголовному делу, находящемуся у него в производстве. Старший следователь был задержан и арестован.

Руководство СКР также пообещало оперативно реагировать на нарушение закона сотрудниками ведомства и незамедлительно возбуждать уголовные дела за вязточничество.