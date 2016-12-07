Юрий Белоус: «Слуцкий покидает ЦСКА с высоко поднятой головой»

Во вторник ЦСКА объявил об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера команды по собственному желанию. В среду выездным матчем Лиги чемпионов против лондонского «Тоттенхэма» он завершит свою карьеру в армейском клубе. Во главе красно-синих 45-летний специалист провел семь лет, что является рекордом среди ныне действующих главных тренеров РФПЛ. Выиграв три золота чемпионата России, два Кубка России и дважды выйдя в плей-офф Лиги чемпионов, Слуцкий стал рекордсменом среди всех тренеров ЦСКА по количеству проведенных матчей во главе команды, опередив даже рулевого легендарной послевоенной «команды лейтенантов» Бориса Аркадьева и обладателя Кубка УЕФА-2005 Валерия Газзаева.

Массовую известность Слуцкий обрел в середине 2005 года, когда возглавил футбольный клуб «Москва», который в 2007 году привел к рекордному четвертому месту в РФПЛ, после чего был неожиданно уволен в связи с истечением контракта. В интервью «Известиям» тогдашний гендиректор «горожан» Юрий Белоус, приглашавший Слуцкого в клуб и открывший его широкой общественности, подвел итоги его работы в ЦСКА и поделился мнением о будущей карьере экс-главного тренера сборной России.

— В принципе для тех, кто более-менее в этой ситуации находился, решение было ожидаемо. Ничего сенсационного для специалистов здесь нет. Выбор Слуцкого в пользу смены обстановки понятен. Уж очень тяжелым стал для него в этом году пресс со стороны СМИ и болельщиков. Если даже металл ломается, то и людям надо проводить какую-то профилактику. Думаю, Леониду Викторовичу надо отдохнуть полгода, а затем — не исключено, что он поменяет обстановку и трудоустроится в зарубежном чемпионате.

— Вас не удивило, что ЦСКА официально объявил о расставании за сутки до матча в Лондоне, а не сразу после него?

— Ничего странного в этом нет. Футболисты были в курсе. Слуцкого же не увольняют. Если подходить к вопросу с позиции взаимоотношений менеджмента и тренера, нет ни единого повода отправлять его в отставку. Команда играет в Лиге чемпионов и при удачном стечении обстоятельств в виде победы в Лондоне может попасть в Лигу Европы на весну. ЦСКА еще не выбыл из чемпионской гонки, уходит в отпуск с хорошим количеством очков. Особенно внушительно это выглядит на фоне существенной экономии, с которой комплектовался состав. По соотношению затраченных на трансферы денег и количеству набранных очков команда Слуцкого сейчас занимает первое место в чемпионате России. Поэтому расставание было цивилизованным, и за это надо снять шляпу перед руководством ЦСКА. А было бы это объявлено на день раньше или день позже — нет разницы. Футболисты должны идти в отпуск с пониманием, что придет новый главный тренер и уже в январе им проходить с ним подготовительный сбор.

— В какой зарубежный чемпионат может трудоустроиться Слуцкий?

— Самым интересным чемпионатом для него может быть английский. Это необязательно должна быть премьер-лига. Ему может подойти хорошая команда Чемпионшипа. Если так выйдет, то мы получим тренера, который через какое-то время вернется в Россию с новым опытом. А если у Слуцкого получится еще и закрепиться за рубежом в топовом чемпионате, честь ему и хвала.

— Вас не смущает, что для трудоустройства в топовой европейской лиге у Слуцкого в последние сезоны не очень внушительные достижения в еврокубках?

— Я думаю, что у Леонида Викторовича есть возможности показать себя в том же английском чемпионате. Не хочу забегать вперед. Но уверен, что российские болельщики будут с очень большим интересом следить за дальнейшей судьбой этого специалиста.

— Слуцкий пребывал в статусе безработного лишь один месяц — осенью 2009 года, между «Крыльями Советов» и ЦСКА. Вы можете его представить в качестве отдыхающего?

— Я бы категорически посоветовал Леониду Викторовичу (что и сделаю при встрече) как минимум полгода отдохнуть. Попутешествовать, подучить английский язык, пройти стажировки. В общем, сменить обстановку, расслабиться и почувствовать жадность к работе. Любому талантливому человеку нужен какой-то период безделья.

— Насколько вероятный сменщик Слуцкого в ЦСКА Виктор Гончаренко готов к работе с клубом такого уровня?

— Виктор Гончаренко, несмотря на молодой возраст (39 лет. — «Известия»), имеет прекрасный опыт игр в Лиге чемпионов во главе команды БАТЭ. Белорусский клуб обыгрывал «Баварию», на равных играл с другими топ-клубами Европы. Я думаю, что, поработав в ряде команд чемпионата России, а также почти полгода в ЦСКА в качестве первого помощника Слуцкого, Виктор Михайлович сможет работать и главным тренером армейцев. А с учетом смены поколений в ЦСКА ему предстоит очень большая и интересная работа.

— Семь лет в ЦСКА и год в сборной России очень сильно изменили Слуцкого по сравнению с 2004–2007 годами, когда он работал в «Москве»?

— Безусловно. Он прошел через колоссальный опыт, новые испытания, новые риски, победы, гимн Лиги чемпионов. Уже в ФК «Москва» было понятно, что это талантливый человек. Но тогда шла речь о том, сможет ли он проявить волю, чтобы обеспечить команде титулы. В ЦСКА он это смог. По-человечески Леонид Викторович не очень изменился, но в плане самоорганизации он прибавил сильно. Потому что работа в таком топ-клубе, как ЦСКА, — это не только розы, но и шипы. Жизнь показывает, что для тренера самым главным является выдержать прессинг со стороны СМИ и болельщиков. Тот тренер, который сможет это выдержать, будет в полном порядке. Если не сможет, то ему не помогут его талант, умения, знания, тактические идеи и умение управлять футболистами. Эти условия обязательны для успеха, но недостаточны без умения выдерживать прессинг.

— В «Москве» у Слуцкого были с этим проблемы?

— Не скрою, тогда мне показалось, что это есть. Не буду лукавить. Но надо было дать ему еще время, поддержать его. Для этого существует менеджмент — чтобы максимально помогать тренеру. Как мы это делали в 2004–2005 годах, когда пригласили Слуцкого тренировать дубль «Москвы», и в 2005–2006 годах, когда он возглавил основную команду — тогда у него не сразу стал появляться результат. Но, пройдя ФК «Москва», «Крылья Советов» и придя в ЦСКА, он серьезно изменился. Стал более устойчивым, получил еще больший опыт. И при поддержке армейского клуба и суперквалифицированных футболистов, часть из которых пришли еще при Газзаеве, Леониду Викторовичу удалось дать впечатляющий результат. За последние годы никому не удалось добиться таких успехов в России. Сейчас Леонид Слуцкий уходит из клуба с высоко поднятой головой. И слова в пресс-релизе ЦСКА о том, что в клубе всегда будут ему рады, — не просто политес. Не исключено, что в будущем он еще вернется в ЦСКА с новым опытом и новыми идеями. Но пока я бы ему посоветовал отдохнуть и попробовать себя проявить в другом чемпионате. Если у него это получится, то это будет всё равно что улететь в космос!

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