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Генсек ООН осудил обстрел российского госпиталя в сирийском Алеппо

Пан Ги Мун напомнил, что мирные жители и врачи «всегда должны защищаться в соответствии с международным гуманитарным правом»

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил обстрел российского полевого госпиталя в сирийском Алеппо. По его словам, нападения на медицинские учреждения и персонал могут считаться военными преступлениями. Об этом заявил пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь осуждает нападение на российский мобильный полевой госпиталь в Западном Алеппо, которое, как сообщается, было совершено вчера», — приводит его слова ТАСС.

Дюжаррик добавил, что в последнее время больницы подвергались обстрелам в разных районах города. По его словам ООН считает, что к атакам причастны как вооруженные группировки оппозиции, так и правительственные войска Сирии.

Представитель генсека напомнил, что мирные жители и врачи «всегда должны защищаться в соответствии с международным гуманитарным правом», передает «Ридус».

Накануне Министерство обороны России сообщило о гибели двух медработников и ранении еще одного медика при обстреле госпиталя боевиками сирийской «оппозиции» в Алеппо. Военное ведомство призвало мировое сообщество осудить инцидент.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию, назвал обстрел «спланированной акцией».

Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

Генсек ООН осудил обстрел российского госпиталя в сирийском Алеппо

Пан Ги Мун напомнил, что мирные жители и врачи «всегда должны защищаться в соответствии с международным гуманитарным правом»

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