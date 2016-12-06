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США и Украина обсудили военную помощь Киеву

Американская помощь ВСУ составила $600 млн c 2014 года

Первый замглавы Пентагона Боб Уорк и вице-премьер украинского правительства Иванна Климпуш-Цинцадзе обсудили американскую помощь Киеву.

Об этом сообщили в пресс-релизе оборонного ведомства США.

«Лидеры обсудили помощь США в области безопасности, направленную на то, чтобы помочь выстраиванию возможностей украинских сил», — цитирует «РИА Новости» релиз.

Там же отмечается, что всего с 2014 года США выделили Украине $600 млн на снаряжение, консультацию и помощь в организации тренировок.

Уорк выразил надежду, что сотрудничество продолжится и в следующем году.

Кроме того, стороны обсудили реализацию Минских соглашений по мирному урегулированию на юго-востоке Украины и реформу ВСУ.

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Известия // вторник, 6 декабря 2016 года

США и Украина обсудили военную помощь Киеву

Американская помощь ВСУ составила $600 млн c 2014 года

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