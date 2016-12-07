Новости, деловые новости - Известия
Среда,
7 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

В правительстве ЕАО рассказали о погибшей в Алеппо медсестре

У Надежды Дураченко остались муж и 19-летняя дочь, которая учится во Владивостоке

Всего неделю назад в сирийский город Алеппо был переброшен Медицинский отряд специального назначения (МОСН) Южного военного округа. В понедельник, 5 декабря, после полудня рутинная работа врачей была прервана минометным обстрелом, который унес жизни двух российских медсестер. Как пишет газета «Известия», ссылаясь на источник в  Минобороны РФ, террористы обстреливали мобильный госпиталь не только из минометов, но и использовали мощные самодельные бомбы из газовых баллонов и бочек.

В пресс-центре правительства Еврейской автономной области (ЕАО) «Известиям» рассказали, о погибшей медсестре Надежде Дураченко. 

Как сообщили представители регионального правительства,  «Надежде Дураченко было 40 лет, она окончила медицинское училище Биробиджана. Работать начала в 1994 году —сначала в должности медицинской сестры нейрохирургического отделения, а в декабре 2013 года поступила на военную службу по контракту в качестве операционной медицинской сестры». 

В правительстве ЕАО добавили, что в Биробиджане у погибшей остались муж и 19-летняя дочь Наталья, которая учится на втором курсе института в городе Владивосток. 

Более подробно читайте в  эксклюзивном материале газеты «Известия»: 

«Надя не планировала лететь в Сирию, всё произошло неожиданно!»  

Написать комментарий
Известия // среда, 7 декабря 2016 года

В правительстве ЕАО рассказали о погибшей в Алеппо медсестре

У Надежды Дураченко остались муж и 19-летняя дочь, которая учится во Владивостоке

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Комментарии

Инфографика

Положительная динамика: как менялись прожиточный минимум и МРОТ

Положительная динамика: как менялись прожиточный минимум и МРОТ

Вся инфографика

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Андрей Суздальцев

политолог

Все мнения

Мнение

Елена Лория

журналист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке