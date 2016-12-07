В правительстве ЕАО рассказали о погибшей в Алеппо медсестре

Всего неделю назад в сирийский город Алеппо был переброшен Медицинский отряд специального назначения (МОСН) Южного военного округа. В понедельник, 5 декабря, после полудня рутинная работа врачей была прервана минометным обстрелом, который унес жизни двух российских медсестер. Как пишет газета «Известия», ссылаясь на источник в Минобороны РФ, террористы обстреливали мобильный госпиталь не только из минометов, но и использовали мощные самодельные бомбы из газовых баллонов и бочек.



В пресс-центре правительства Еврейской автономной области (ЕАО) «Известиям» рассказали, о погибшей медсестре Надежде Дураченко.

Как сообщили представители регионального правительства, «Надежде Дураченко было 40 лет, она окончила медицинское училище Биробиджана. Работать начала в 1994 году —сначала в должности медицинской сестры нейрохирургического отделения, а в декабре 2013 года поступила на военную службу по контракту в качестве операционной медицинской сестры».

В правительстве ЕАО добавили, что в Биробиджане у погибшей остались муж и 19-летняя дочь Наталья, которая учится на втором курсе института в городе Владивосток.

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

«Надя не планировала лететь в Сирию, всё произошло неожиданно!»