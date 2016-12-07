Свой первый президентский визит Мирзиёев совершит в Россию

В Москве к таким действиям со стороны новоизбранного президента Узбекистана отнеслись положительно
Свой первый официальный визит новоизбранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершит в Россию. Об этом газета «Известия» сообщает, ссылаясь на высокопоставленный источник в правительстве Узбекистана. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков рассказал«Известиям», что официальная Москва «относятся к этому положительно».
Напомним, недавно в Узбекистане состоялись выборы главы государства, на которых уверенную победу одержал Шавкат Мирзиёев, являющийся сторонником бывшего президента страны Ислама Каримова, который скончался в сентябре этого года.
Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:
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