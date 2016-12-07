Новости, деловые новости - Известия
Среда,
7 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Свой первый президентский визит Мирзиёев совершит в Россию

В Москве к таким действиям со стороны новоизбранного президента Узбекистана отнеслись положительно

Свой первый официальный визит новоизбранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершит в Россию. Об этом газета «Известия» сообщает, ссылаясь на высокопоставленный источник в правительстве Узбекистана. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков рассказал«Известиям», что официальная Москва «относятся к этому положительно».  

Напомним, недавно в Узбекистане состоялись выборы главы государства, на которых уверенную победу одержал Шавкат Мирзиёев, являющийся сторонником бывшего президента страны Ислама Каримова, который скончался в сентябре этого года. 

Более подробно читайте в  эксклюзивном материале газеты «Известия»: 

Первый визит новый президент Узбекистана совершит в Россию 

Написать комментарий
Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Свой первый президентский визит Мирзиёев совершит в Россию

В Москве к таким действиям со стороны новоизбранного президента Узбекистана отнеслись положительно

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Комментарии

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Андрей Суздальцев

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Леонид Калашников

депутат

Все мнения

Мнение

Саркис Цатурян

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке