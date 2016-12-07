Более половины жителей России подрабатывают в теневом секторе

Всё больше россиян будут предпочитать официальное трудоустройство по мере стабилизации экономики и развития налоговых льгот
В текущем году российская экономика недополучила свыше 4 трлн рублей в ВВП. Более половины жителей России из-за того, что их реальные заработные платы начали увеличиваться лишь недавно, были вынуждены искать альтернативные источники дохода в теневом секторе. В результате доля трудоспособного населения, которая была устроена на дополнительном месте работы и получала вознаграждение в конвертах, превысила 45%. Об этом газета «Известия» сообщает, ссылаясь на исследование Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ.
Как полагают эксперты, всё больше россиян будут предпочитать официальное трудоустройство по мере стабилизации экономики и развития налоговых льгот.
Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.