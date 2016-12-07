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Более половины жителей России подрабатывают в теневом секторе

Всё больше россиян будут предпочитать официальное трудоустройство по мере стабилизации экономики и развития налоговых льгот

В текущем году российская экономика недополучила свыше 4 трлн рублей в ВВП. Более половины жителей России из-за того, что их реальные заработные платы начали увеличиваться лишь недавно, были вынуждены искать альтернативные источники дохода в теневом секторе. В результате доля трудоспособного населения, которая была устроена на дополнительном месте работы и получала вознаграждение в конвертах, превысила 45%. Об этом газета «Известия» сообщает, ссылаясь на исследование Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ. 

Как полагают эксперты, всё больше россиян будут предпочитать официальное трудоустройство по мере стабилизации экономики и развития налоговых льгот. 

Более подробно читайте в  эксклюзивном материале газеты «Известия»:

Свет и тень по совместительству  

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Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Более половины жителей России подрабатывают в теневом секторе

Всё больше россиян будут предпочитать официальное трудоустройство по мере стабилизации экономики и развития налоговых льгот

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