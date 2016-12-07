Врач Брэдли Мэннинга отказалась принимать его за женщину

Такое решение блокирует дальнейшие попытки информатора WikiLeaks потребовать, чтобы в тюрьме к нему относились как к женщине
Лечащий врач информатора WikiLeaks Брэдли Мэннинга отказал в просьбе указывать женский пол в его военных записях. В марте 2015 года суд признал экс-военнослужащего вооруженных сил США женщиной.
Как пишет агентство Рейтер, ссылаясь на судебный документ, Мэннинг обратился к своему лечащему военному врачу Эллен Гэллоуэй с просьбой вынести рекомендацию об изменениях в ее военных записях после того, как информатор WikiLeaks добился стабильного состояния, «став женщиной». Гэллоуэй ответила на просьбу Мэннинга отказом. Отметим, что такое решение блокирует дальнейшие попытки Мэннинга потребовать, чтобы в тюрьме к нему относились как к женщине.
В настоящий момент нет информации о причинах отказа.
Ранее «Известия» писали, что отбывающий тюремное заключение в США информатор организации WikiLeaks Брэдли Мэннинг совершил вторую за несколько месяцев попытку суицида. Это случилось после того, как Мэннинга вернули в одиночную камеру.
Напомним, в 2013 году военный суд приговорил информатора WikiLeaks рядового 1-го класса Брэдли Мэннинга к 35 годам тюремного заключения. При этом суд оправдал Мэннинга по наиболее серьезному обвинению — в помощи врагу, но признал виновным по большинству из более чем 20 других обвинений, включая шпионаж, кражу и компьютерное мошенничество.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.