Новости, деловые новости - Известия
Среда,
7 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Врач Брэдли Мэннинга отказалась принимать его за женщину

Такое решение блокирует дальнейшие попытки информатора WikiLeaks потребовать, чтобы в тюрьме к нему относились как к женщине

Лечащий врач информатора WikiLeaks Брэдли Мэннинга отказал в просьбе указывать женский пол в его военных записях. В марте 2015 года суд признал экс-военнослужащего вооруженных сил США женщиной. 

Как пишет агентство Рейтер, ссылаясь на судебный документ, Мэннинг обратился к своему лечащему военному врачу Эллен Гэллоуэй с просьбой вынести рекомендацию об изменениях в ее военных записях после того, как информатор  WikiLeaks добился стабильного состояния, «став женщиной». Гэллоуэй ответила на просьбу Мэннинга отказом. Отметим, что такое решение блокирует дальнейшие попытки Мэннинга потребовать, чтобы в тюрьме к нему относились как к женщине.

В настоящий момент нет информации о причинах отказа. 

Ранее «Известия» писали, что отбывающий тюремное заключение в США информатор организации WikiLeaks Брэдли Мэннинг совершил вторую за несколько месяцев попытку суицида. Это случилось после того, как Мэннинга вернули в одиночную камеру. 

Напомним, в 2013 году военный суд приговорил информатора WikiLeaks рядового 1-го класса Брэдли Мэннинга к 35 годам тюремного заключения. При этом суд оправдал Мэннинга по наиболее серьезному обвинению — в помощи врагу, но признал виновным по большинству из более чем 20 других обвинений, включая шпионаж, кражу и компьютерное мошенничество. 

Написать комментарий
Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Врач Брэдли Мэннинга отказалась принимать его за женщину

Такое решение блокирует дальнейшие попытки информатора WikiLeaks потребовать, чтобы в тюрьме к нему относились как к женщине

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Комментарии

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Андрей Суздальцев

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Леонид Калашников

депутат

Все мнения

Мнение

Саркис Цатурян

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке