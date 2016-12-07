Врач Брэдли Мэннинга отказалась принимать его за женщину

Лечащий врач информатора WikiLeaks Брэдли Мэннинга отказал в просьбе указывать женский пол в его военных записях. В марте 2015 года суд признал экс-военнослужащего вооруженных сил США женщиной.

Как пишет агентство Рейтер, ссылаясь на судебный документ, Мэннинг обратился к своему лечащему военному врачу Эллен Гэллоуэй с просьбой вынести рекомендацию об изменениях в ее военных записях после того, как информатор WikiLeaks добился стабильного состояния, «став женщиной». Гэллоуэй ответила на просьбу Мэннинга отказом. Отметим, что такое решение блокирует дальнейшие попытки Мэннинга потребовать, чтобы в тюрьме к нему относились как к женщине.

В настоящий момент нет информации о причинах отказа.

Ранее «Известия» писали, что отбывающий тюремное заключение в США информатор организации WikiLeaks Брэдли Мэннинг совершил вторую за несколько месяцев попытку суицида. Это случилось после того, как Мэннинга вернули в одиночную камеру.

Напомним, в 2013 году военный суд приговорил информатора WikiLeaks рядового 1-го класса Брэдли Мэннинга к 35 годам тюремного заключения. При этом суд оправдал Мэннинга по наиболее серьезному обвинению — в помощи врагу, но признал виновным по большинству из более чем 20 других обвинений, включая шпионаж, кражу и компьютерное мошенничество.