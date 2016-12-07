За сутки в Сирии около 3 тыс. террористов добровольно сложили оружие

Боевики на 52 автобусах покинули город Хан-эш-Шейх в пригороде Дамаска и направились в провинцию Идлиб
За минувшие сутки примерно 3 тыс. боевиков в САР присоединились к режиму прекращения огня и добровольно сложили оружие. Информацию об этом распространил в среду, 7 декабря, Центр по примирению враждующих сторон в Сирии. По его данным, террористы вместе со своими семьями на 52 автобусах покинули город Хан-эш-Шейх в пригороде Дамаска и направились в провинцию Идлиб.
«После долгих и мучительных переговоров было достигнуто соглашение о присоединении боевиков к режиму прекращения боевых действий. Переговоры проходили очень напряженно, потребовалось много и моральных усилий», - приводит «Интерфакс» слова представителя Центра полковника Алексея Лещенко.
В Центре по примирению враждующих сторон добавили, что боевики сдали свыше 500 единиц стрелкового оружия, снайперские винтовки, десятки 120-миллиметровых минометов.
Также сообщается, что боевики оставили в Хан-эш-Шейх разрушенными практически все здания и постройки. В освобожденном пригороде все еще очень опасно, поскольку на каждом шагу саперы находят боеприпасы. В городе сохранились цеха, где террористы производили оружие.
Однако, по сообщениям Центра, люди, которые покинули свои дома 4 года назад, возвращаются в город. Они ремонтируют дома и вместе с правительственными войсками восстанавливают инфраструктуру населенного пункта.
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