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За сутки в Сирии около 3 тыс. террористов добровольно сложили оружие

Боевики на 52 автобусах покинули город Хан-эш-Шейх в пригороде Дамаска и направились в провинцию Идлиб

За минувшие сутки примерно 3 тыс. боевиков в САР присоединились к режиму прекращения огня и добровольно сложили оружие. Информацию об этом распространил в среду, 7 декабря, Центр по примирению враждующих сторон в Сирии. По его данным, террористы вместе со своими семьями на 52 автобусах покинули город Хан-эш-Шейх в пригороде Дамаска и направились в провинцию Идлиб. 

«После долгих и мучительных переговоров было достигнуто соглашение о присоединении боевиков к режиму прекращения боевых действий. Переговоры проходили очень напряженно, потребовалось много и моральных усилий», - приводит «Интерфакс» слова представителя Центра полковника Алексея Лещенко. 

В Центре по примирению враждующих сторон добавили, что боевики сдали свыше 500 единиц стрелкового оружия, снайперские винтовки, десятки 120-миллиметровых минометов. 

Также сообщается, что боевики оставили в Хан-эш-Шейх разрушенными практически все здания и постройки. В освобожденном пригороде все еще очень опасно, поскольку на каждом шагу саперы находят боеприпасы. В городе сохранились цеха, где террористы производили оружие. 

Однако, по сообщениям Центра, люди, которые покинули свои дома 4 года назад, возвращаются в город. Они ремонтируют дома и вместе с правительственными войсками восстанавливают инфраструктуру населенного пункта. 

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Известия // среда, 7 декабря 2016 года

За сутки в Сирии около 3 тыс. террористов добровольно сложили оружие

Боевики на 52 автобусах покинули город Хан-эш-Шейх в пригороде Дамаска и направились в провинцию Идлиб

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