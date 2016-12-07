Более 25 человек задержаны в Москве по подозрению в экстремизме

В ходе крупномасштабной спецоперации в Москве и Московской области сотрудниками спецслужб были задержаны более 25 человек, подозреваемых в экстремизме и пособничестве терроризму.

«Спецоперация проводилась сотрудниками ФСБ совместно с центром «Э» МВД и бойцами спецназа», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

Известно, что задержания производились по нескольким десяткам адресов. Возможно, речь идет о об одной организованной группе лиц.

Как сообщил источник агентства, задержанные подозреваются в экстремистской деятельности, пособничеству террористам, а также в связях с ваххабистским подпольем в России.

