Главному Деду Морозу проведут ребрендинг

В Вологодской области задумались о ребрендинге главного волшебника страны. Сайт Деда Мороза уже обновили.

Как сообщает ИА FlashNord со ссылкой на вице-губернатора области Алексея Шерлыгина, изменение бренда необходимо для привлечения большего количества туристов в Великий Устюг. Чиновник не уточнил, что конкретно изменится в образе дедушки.

Власти Вологодчины ожидают, что этой зимой в Великий Устюг приедут 30 тыс. гостей.

Специализированные туристические поезда будут приходить на станции Котлас Южный и Великий Устюг.

Кроме того, в период зимних праздников авиакомпании введут дополнительные рейсы в Великий Устюг из Вологды и Череповца.

Агентство отмечает, что продажи туров на вотчину Деда Мороза в этом году увеличились почти вдвое. Это показал опрос туроператоров.