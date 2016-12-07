В России стартовали продажи новой книги о Гарри Поттере

В столице в ночь на 7 декабря стартовали продажи новой книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Проклятое дитя» на русском языке. До сегодняшнего дня поклонники знаменитой саги могли прочесть новое произведение только на английском языке. Первым, кто запустил продажу бестселлера, стал Московский дом книги на Новом Арбате.

Продавать книгу начали сегодня в полночь, а до этого времени собравшихся в Доме книги несколько сотен фанатов поттерианы развлекали тематическими играми, квестами, конкурсами. Как подчеркнули в пресс-службе магазина, книга была очень ожидаемой, поскольку английская версия произвела фурор, а в соцсетях люди массово просили ее в русском переводе.

Новая история повествует о приключениях главного героя и его друзей 19 лет спустя после событий последней книги о Гарри Поттере, вышедшей в 2007 году. Кроме того, «Гарри Поттер и Проклятое дитя» также является первой официальной сценической постановкой, которая с успехом идет в Лондоне.

Русскую версию книги можно приобрести в розницу за 600 рублей, что намного дешевле оригинала за 1,8 тыс. рублей, сообщает телеканал «360».