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Полиция проверяет факт падения школьницы с 20-го этажа в Москве

Девушке было 16 лет

Полиция проводит доследственную проверку по факту падения школьницы с 20-го этажа жилого дома в Москве. Тело девушки обнаружили, подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

«В полицию сообщили об обнаружении тела 16-летней девочки с признаками падения с высоты возле одного из домов по улице Свободы. По предварительным данным, она выпала с балкона лестничной клетки на 20-м этаже», — цитирует телеканал «360» представителя правоохранительных органов.

Скончавшейся девушке, выпавшей с балкона 20-го этажа, было 16 лет. Она училась в 10-м классе.

Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Полиция проверяет факт падения школьницы с 20-го этажа в Москве

Девушке было 16 лет

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