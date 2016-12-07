Полиция проверяет факт падения школьницы с 20-го этажа в Москве

Полиция проводит доследственную проверку по факту падения школьницы с 20-го этажа жилого дома в Москве. Тело девушки обнаружили, подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.



«В полицию сообщили об обнаружении тела 16-летней девочки с признаками падения с высоты возле одного из домов по улице Свободы. По предварительным данным, она выпала с балкона лестничной клетки на 20-м этаже», — цитирует телеканал «360» представителя правоохранительных органов.



Скончавшейся девушке, выпавшей с балкона 20-го этажа, было 16 лет. Она училась в 10-м классе.



Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента.

