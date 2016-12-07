Замглавы аэропорта Южно-Сахалинска заподозрили в мошенничестве

Сотрудники ФСБ задержали заместителя генерального директора аэропорта Южно-Сахалинска по подозрению в незаконном получении денег за подписание документов подрядчика. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Сахалинской области.

По данным ведомства, в августе 2016 года подозреваемый создал условия для подрядчика, при которых последний был вынужден передавать ему деньги за беспрепятственное подписание документов по выполненным работам.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».



В настоящий момент проводятся следственно-оперативные мероприятия, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого, передает ИА SakhalinMedia.