В России может появиться реестр лиц с психическими расстройствами

Министерство здравоохранения по поручению правительства рассмотрит идею о создании единой базы данных лиц, страдающих психическими расстройствами. С соответствующим предложением выступило ООО «Национальный фармацевтический реестр» (НФР).

Предполагается, что подобный реестр упростит процедуру получения медицинских справок (к примеру, для водительских прав), а также сделает доступной историю болезней. Однако эксперты настаивают на том, что подобная инициатива является нарушением прав самих людей, страдающих определенными расстройствами. В то же время в НФР считают, что реестр необходим, поскольку позволит своевременно выявлять инвалидность, связанную с расстройствами психики.

Ведение учета лиц по месту постоянного проживания ляжет на областные, городские и районные психоневрологические диспансеры, а также соответствующие кабинеты поликлиник. Круг лиц, которые будут иметь доступ к данной информации, должно будет ограничить профильное ведомство, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщает телеканал «360», у инициативы есть и очевидные недостатки. Прежде всего подобная база приведет к стигматизации больных людей в обществе, что станет «огромным ударом» по их состоянию, подчеркнула Татьяна Крылова, психиатр Центра охраны психического здоровья РАМН.