Москалькова предложила отмечать в паспорте факт голосования на выборах

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила ввести дополнительную страницу в паспортах россиян, где будет отмечаться, что избиратель уже проголосовал.

По мнению омбудсмена, это позволит избежать возможного «карусельного» голосования на выборах, передает «РИА Новости».



«Я предлагала, чтобы не было голосования на нескольких участках ввести в паспорт дополнительную страницу, где будет отмечаться, что человек проголосовал», — сказала Москалькова в ходе заседания Координационного совета российских уполномоченных по правам человека.