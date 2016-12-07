Минобрнауки РФ опровергло сообщения о массовых увольнениях в ведомстве

В Министерстве образования и науки РФ опровергли сообщения о «массовых чистках» в департаменте науки и технологии.

Ранее ряд СМИ сообщал о том, что этот департамент ведомства якобы был отправлен в отставку в полном составе, что, возможно, означает начало реформы министерства.

«Никаких приказов об увольнении руководства департамента науки и технологий Минобрнауки России нет. Департамент работает в плановом режиме в соответствии с задачами, указанными в положении о департаменте», — заявили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

В частности, директор департамента Сергей Салихов заявил, что сообщение о его отставке — слухи, что такого приказа не было.