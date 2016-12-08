Банки просят ЦБ приравнять муниципальные предприятия к частным

Региональные банки попросили ЦБ разрешить им после 2018 года работать с предприятиями, подходящими под критерии малого и среднего бизнеса (МСБ), участниками которых являются муниципальные власти. С такой инициативой выступили представители банковских ассоциаций на встрече с руководством Банка России во вторник, рассказали «Известиям» несколько участников встречи. Эту информацию подтвердил зампред ЦБ Василий Поздышев. Эксперты считают, что внесение таких поправок в законопроект о пропорциональном регулировании, который разделяет банковские лицензии на универсальную и базовую, будет выгодно не только кредитным организациям, но и подконтрольным муниципалитетам предприятиям.

Руководство Центробанка во главе с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной во вторник обсудило с представителями региональных банковских объединений законопроект о пропорциональном регулировании, который с 2019 года разделяет кредитные организации на банки с универсальной и базовой лицензиями. Главное темой беседы стала инициатива банкиров, предложивших позволить кредитным организациям с базовой лицензией работать не только с МСБ, но и с предприятиями, подходящими под критерии малого и среднего бизнеса, владельцами которых являются муниципальные власти. Об этом рассказали «Известиям» несколько участников встречи.



— Прозвучала такая инициатива — разрешить региональным банкам работать с предприятиями, подконтрольными муниципальным образованиям. В ЦБ выразили готовность изучить это предложение, — сказал «Известиям» один из участников обсуждения.

В октябре Центробанк с целью упрощения деятельности небольших кредитных организаций подготовил законопроект, разделяющий банки на универсальные и с базовой лицензией. В документе предусмотрено пропорциональное регулирование финансовых институтов в зависимости от величины их капитала. Предполагается, что так называемым региональным банкам ограничат ряд операций, в том числе работу с локальными предприятиями с госучастием. Впрочем, обслуживать МСБ, другие кредитные организации и физлиц они смогут. Минимальный размер капитала для банков с базовой лицензией с 1 января 2018 года устанавливается на уровне не менее 300 млн рублей, но не более 3 млрд рублей.

При этом, согласно закону 209-ФЗ, малыми предприятиями могут считаться компании, выручка которых не превышает 800 млн рублей в год и в которых занято до 100 человек. К средним же относят организации с годовой выручкой до 2 млрд рублей и штатом до 250 сотрудников. В эти параметры вписываются и муниципальные предприятия — заводы, фабрики, мастерские, магазины, детские сады и т.п.

В Центробанке «Известиям» подтвердили как факт обсуждения, так и предложенную инициативу.

— Банк России рассматривает эти предложения, — заявил «Известиям» заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев, не уточнив, в какие сроки может быть принято решение по вопросу допуска банков с базовой лицензией до обслуживания предприятий, подконтрольных муниципалитетам.

Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков (АРБ) Эльман Мехтиев считает, что выдвинутое банкирами предложение — важная инициатива, ее реализация будет выгодной не только для самих кредитных организаций, но и для муниципальных предприятий.

— Это будет полезно, потому что прежде всего обеспечит достойную конкуренцию, которая всегда подразумевает более низкие тарифы на обслуживание и процентные ставки, — считает эксперт.

С ним соглашается и председатель попечительского совета «Опоры России» Сергей Борисов. По его мнению, наличие у МСБ и муниципальных компаний банков-партнеров, которые специализируются на обслуживании малого и среднего предпринимательства, даст новые возможности для роста бизнеса кредитных организаций.

— Я считаю, что разрешить банкам третьей категории финансировать муниципалитеты — разумно. Пройдет какое-то время и наверняка к этому придут, — сказал «Известиям» Сергей Борисов.

Среди других предложений региональных банкиров была и инициатива о переносе срока разделения кредитных организаций на банки с базовой и универсальной лицензией. По закону, который должен вступить в силу с начала 2018 года, пропорциональное регулирование должно начаться с 1 января 2019 года. Представители кредитных организаций заявили, что в указанные сроки будет весьма затруднительно нарастить капитал для получения универсальной лицензии (до 1 млрд рублей), а также подстроить всю свою деятельность под новые правила игры.

Двое участников встречи с ЦБ сообщили, что в этом вопросе регулятор остался непреклонным и сразу заявил о том, что отсрочки не будет.

— Переходного периода до 2019 года вполне достаточно, — передал слова руководства ЦБ собеседник «Известий».

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что новая модель регулирования банков позволит им принимать меньше рисков за счет смягчения ряда требований. В частности, кредитным организациям с базовой лицензией нужно будет соблюдать только пять нормативов (достаточности совокупного и базового капитала, нормативы Н6 и Н25, а также норматив текущей ликвидности).