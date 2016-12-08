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Четверг,
8 декабря
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Банки просят ЦБ приравнять муниципальные предприятия к частным

Региональные кредитные организации обратились к регулятору за разрешением обслуживать компании, контролируемые местными властями

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Региональные банки попросили ЦБ разрешить им после 2018 года работать с предприятиями, подходящими под критерии малого и среднего бизнеса (МСБ), участниками которых являются муниципальные власти. С такой инициативой выступили представители банковских ассоциаций на встрече с руководством Банка России во вторник, рассказали «Известиям» несколько участников встречи. Эту информацию подтвердил зампред ЦБ Василий Поздышев. Эксперты считают, что внесение таких поправок в законопроект о пропорциональном регулировании, который разделяет банковские лицензии на универсальную и базовую, будет выгодно не только кредитным организациям, но и подконтрольным муниципалитетам предприятиям.

Руководство Центробанка во главе с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной во вторник обсудило с представителями региональных банковских объединений законопроект о пропорциональном регулировании, который с 2019 года разделяет кредитные организации на банки с универсальной и базовой лицензиями. Главное темой беседы стала инициатива банкиров, предложивших позволить кредитным организациям с базовой лицензией работать не только с МСБ, но и с предприятиями, подходящими под критерии малого и среднего бизнеса, владельцами которых являются муниципальные власти. Об этом рассказали «Известиям» несколько участников встречи.

 Прозвучала такая инициатива  разрешить региональным банкам работать с предприятиями, подконтрольными муниципальным образованиям. В ЦБ выразили готовность изучить это предложение,  сказал «Известиям» один из участников обсуждения.

В октябре Центробанк с целью упрощения деятельности небольших кредитных организаций подготовил законопроект, разделяющий банки на универсальные и с базовой лицензией. В документе предусмотрено пропорциональное регулирование финансовых институтов в зависимости от величины их капитала. Предполагается, что так называемым региональным банкам ограничат ряд операций, в том числе работу с локальными предприятиями с госучастием. Впрочем, обслуживать МСБ, другие кредитные организации и физлиц они смогут. Минимальный размер капитала для банков с базовой лицензией с 1 января 2018 года устанавливается на уровне не менее 300 млн рублей, но не более 3 млрд рублей.

При этом, согласно закону 209-ФЗ, малыми предприятиями могут считаться компании, выручка которых не превышает 800 млн рублей в год и в которых занято до 100 человек. К средним же относят организации с годовой выручкой до 2 млрд рублей и штатом до 250 сотрудников. В эти параметры вписываются и муниципальные предприятия  заводы, фабрики, мастерские, магазины, детские сады и т.п.

В Центробанке «Известиям» подтвердили как факт обсуждения, так и предложенную инициативу.

 Банк России рассматривает эти предложения,  заявил «Известиям» заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев, не уточнив, в какие сроки может быть принято решение по вопросу допуска банков с базовой лицензией до обслуживания предприятий, подконтрольных муниципалитетам.

Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков (АРБ) Эльман Мехтиев считает, что выдвинутое банкирами предложение  важная инициатива, ее реализация будет выгодной не только для самих кредитных организаций, но и для муниципальных предприятий.

 Это будет полезно, потому что прежде всего обеспечит достойную конкуренцию, которая всегда подразумевает более низкие тарифы на обслуживание и процентные ставки,  считает эксперт.

С ним соглашается и председатель попечительского совета «Опоры России» Сергей Борисов. По его мнению, наличие у МСБ и муниципальных компаний банков-партнеров, которые специализируются на обслуживании малого и среднего предпринимательства, даст новые возможности для роста бизнеса кредитных организаций.

 Я считаю, что разрешить банкам третьей категории финансировать муниципалитеты  разумно. Пройдет какое-то время и наверняка к этому придут,  сказал «Известиям» Сергей Борисов.

Среди других предложений региональных банкиров была и инициатива о переносе срока разделения кредитных организаций на банки с базовой и универсальной лицензией. По закону, который должен вступить в силу с начала 2018 года, пропорциональное регулирование должно начаться с 1 января 2019 года. Представители кредитных организаций заявили, что в указанные сроки будет весьма затруднительно нарастить капитал для получения универсальной лицензии (до 1 млрд рублей), а также подстроить всю свою деятельность под новые правила игры.

Двое участников встречи с ЦБ сообщили, что в этом вопросе регулятор остался непреклонным и сразу заявил о том, что отсрочки не будет.

 Переходного периода до 2019 года вполне достаточно,  передал слова руководства ЦБ собеседник «Известий».

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что новая модель регулирования банков позволит им принимать меньше рисков за счет смягчения ряда требований. В частности, кредитным организациям с базовой лицензией нужно будет соблюдать только пять нормативов (достаточности совокупного и базового капитала, нормативы Н6 и Н25, а также норматив текущей ликвидности).

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Банки просят ЦБ приравнять муниципальные предприятия к частным

Банки просят ЦБ приравнять муниципальные предприятия к частнымРегиональные кредитные организации обратились к регулятору за разрешением обслуживать компании, контролируемые местными властями

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