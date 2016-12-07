Тэйлор Рочести: «Все дети в США хотят быть похожи на Стефена Карри»

Обладатель награды Альфонсо Форда (лучшего снайпера Евролиги) и один из самых ярких игроков Единой лиги ВТБ последних лет Тэйлор Рочести спустя сезон вернулся в Россию. На этот раз американец перешел в «Локомотив-Кубань».



«Любому захочется оказаться в ситуации, когда для вас создаются все условия, — рассказал Рочести в интервью «Чемпионату». — Я также знал трех ребят из «Нижнего», которые для меня были не просто партнерами, но и друзьями. Состав меня устраивал, и я посчитал, что мне будет комфортно играть за «Локомотив». Мне понравилось в первый раз в России, и я знал, что обязательно понравится и во второй. В Краснодаре всё прекрасно. Невероятная арена, а еще мне очень понравились болельщики — реально впечатлили. Мы плохо стартовали, а они по-прежнему здорово ходят на матчи и поддерживают нас. В центре Краснодара есть много ресторанов, других интересных мест. Поэтому всё замечательно. И что самое интересное: в моей ситуации сложно получать удовольствие от свободного времени, но мне это всё равно удается».

Также защитник рассказал, как он относится к последним трендам в НБА.

«НБА меня просто убивает (улыбается), — поделился своими впечатлениями Рочести. — Когда возвращаюсь в Штаты, люблю поработать с маленькими детьми. И когда хочешь чему-то научить их, показать важное упражнение, всё, что они хотят, — бросать трехочковые. Они бросают эти трехочковые и даже не смотрят, зашел ли мяч в кольцо. Сейчас все дети хотят быть похожими на Карри (улыбается). НБА — это прежде всего бизнес и шоу. Конечно, игра там меняется и становится всё более привлекательной для массового зрителя. Популярность и охват баскетбола растут, а значит, мы тоже остаемся в выигрыше.



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