Анна Нетребко претендует на «Грэмми»

Известная российская оперная певица Анна Нетребко номинирована на премию «Грэмми» в номинации «Лучший классический сольный вокальный альбом». Об этом сообщил официальный сайт премии Американской академии звукозаписи.

Номинированный альбом называется Verismo, его презентация состоялась в сентябре этого года. Работа артистки над альбомом велась около двух лет вместе с ее мужем, тенором Юсифом Эйвазовым, а также при поддержке симфонического оркестра Национальной академии святой Цецелии в Риме и известного дирижера Антонио Паппано. На пластинке можно услышать арии из опер «Мадам Баттерфляй», «Турандот», «Тоска», «Манон Леско», «Паяцы», «Адриана Лекуврёр», а также фрагменты «Мефистофеля», «Валли» и «Джоконды», сообщает «Свободная пресса».

В данной номинации кроме Нетребко на победу претендуют также Иэн Бостридж, Доротея Решманн, Магдалена Кожена и Сабина Девийе.

Церемония вручения наград «Грэмми» состоится в Лос-Анджелесе 12 февраля 2017 года.