ЦУП: версия крушения «Прогресса» основана на старых данных

В Центре управления полетами (ЦУП) заявили, что информация о том, что авария космического грузовика «Прогресс МС-04» якобы произошла из-за аварийного отключения двигателя третьей ступени «Союза-У», основана на устаревших и некорректных данных циклорамы.

«Результаты работы комиссии будут объявлены не ранее 20 декабря 2016 года», — говорится в сообщении пресс-службы «Роскосмоса», поступившем в редакцию «Известий».

«В настоящее время продолжает работу комиссия под председательством генерального директора «Роскосмоса» Игоря Комарова. Члены комиссии изучают все возможные причины нештатной ситуации», — отметили в ведомстве.