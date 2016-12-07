Новости, деловые новости - Известия
Среда,
7 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

ЦУП: версия крушения «Прогресса» основана на старых данных

Результаты работы комиссии будут объявлены не ранее 20 декабря 2016 года

В Центре управления полетами (ЦУП) заявили, что информация о том, что авария космического грузовика «Прогресс МС-04» якобы произошла из-за аварийного отключения двигателя третьей ступени «Союза-У», основана на устаревших и некорректных данных циклорамы.

«Результаты работы комиссии будут объявлены не ранее 20 декабря 2016 года», — говорится в сообщении пресс-службы «Роскосмоса», поступившем в редакцию «Известий».

«В настоящее время продолжает работу комиссия под председательством генерального директора «Роскосмоса» Игоря Комарова. Члены комиссии изучают все возможные причины нештатной ситуации», — отметили в ведомстве.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

ЦУП: версия крушения «Прогресса» основана на старых данных

Результаты работы комиссии будут объявлены не ранее 20 декабря 2016 года

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Инфографика

Положительная динамика: как менялись прожиточный минимум и МРОТ

Положительная динамика: как менялись прожиточный минимум и МРОТ

Вся инфографика

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Елена Лория

журналист

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке