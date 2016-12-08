Шик и блеск Российской империи

В царскосельском Екатерининском дворце открылась выставка костюмов к фильму Алексея Учителя «Матильда». О том, была ли заглавная героиня как-то связана с Царским Селом, история умалчивает. Но у другого героя фильма, Николая II, сложилось особое отношение к месту, где он родился. И хотя Учитель снимал картину также в Петербурге, Петергофе и Павловске, организаторы остановились на царскосельском дворце.

Костюмы и аксессуары к фильму вправлены в традиционную экспозицию дворца, залы которого — сами по себе роскошная декорация. Огороженные барьерчиками, экспонируются костюмы к сцене коронации, выстроенные по принципу шествия: впереди Николай II и Александра Федоровна, за ними духовенство, фрейлины и прочие служители двора. Представлены и короны Российской империи — для императора и императрицы. В парадных покоях можно увидеть вечерние платья, сочетающиеся то с обивкой стен, то с каминными изразцами. А в залах, где стоят столы и имитируется трапеза, — костюмы официантов, лакеев, «высочайшего двора служителей».



Растрелли создавал Большой зал как пространство интерактивное: природный свет, по-разному играя с зеркалами и позолотой, меняет восприятие интерьера. Вот и костюмы словно поддерживают эту игру.

— Сама по себе наша экспозиция бесценна, но ведь важно, чтобы за экспонатами посетители ощущали жизнь, которая текла в этих стенах, — рассказала «Известиям» директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова. — Эта выставка, мне кажется, способна пробудить фантазию. Она позволяет в Тронном зале почувствовать себя участником коронационной церемонии, а в Картинном — гостем на императорском балу.



Для выставки отобрали около 70 предметов одежды. В собственной экспозиции Екатерининского дворца есть подлинные костюмы: мундирное платье Екатерины II, мундирчики для детей императорской семьи. И не будь исторические экспонаты огорожены стеклом, разницы между ними и предметами, созданными для «Матильды», можно было и не заметить. Костюмы и аксессуары к фильму не производят бутафорского впечатления, а некоторые и вовсе притягивают магией «рукотворчества».

Фото предоставлено пресс-службой Царскосельского музея

Имперская роскошь вызывает бурный интерес посетителей. Дамы обсуждают платья, головные уборы, перчатки и украшения. Особое внимание — к шляпкам. Перья птичек, которыми они украшены, похоже, настоящие. Но даже если зоозащитников возмутит подобный факт, что можно возразить против такого аргумента, как эпоха?

— Конечно, мы стремились, чтобы костюмы и реквизит максимально соответствовали концу XIX века, — рассказал Алексей Учитель «Известиям». — С другой стороны, зрителя хочется чем-то удивить, но и тут мы исходили из реалий того времени. В процессе работы над картиной для меня самого случались открытия: оказывается, уже тогда в моду входили джинсы и кожаные куртки…



Царское Село далеко не впервые стало кинематографическим объектом.

— Как мы выяснили, самый первый фильм, снимавшийся у нас, — «Человек с ружьем» (1938) Сергея Юткевича, — заметила Ольга Таратынова. — Всего мы насчитали в обозримом прошлом около 40 фильмов. Из недавних, помимо «Матильды», — британский сериал «Война и мир», впервые показанный на BBC, и наш фильм «Екатерина».

Справка «Известий»

Для съемок фильма «Матильда» было изготовлено более 7 тыс. оригинальных костюмов, а также предметы гардероба — обувь, головные уборы, украшения. Изготовлением тканей и костюмов занимались более 50 швейных и текстильных предприятий, сотни мастеров Москвы, Петербурга, других городов России. Часть работ выполнялась за границей: в Англии, Индии, Китае, Пакистане и Германии.

