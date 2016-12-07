Ректор МГУ предложил вернуться к пятилетнему обучению в вузах

Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий предложил вернуться к пятилетнему обучению в вузах, считая ошибкой переход на Болонскую систему высшего образования. Об этом академик РАН заявил, выступая на III конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес».

«Не удержусь и еще раз скажу. Я считаю допущенной нами ошибкой переход на четырехлетнее образование в высшей школе», — цитирует «Утро.ru» Садовничего.

Ректор МГУ, отметил, что студентов нужно учить 5–6 лет, как в ведущих западных университетах.



По словам Садовничего, Европа унифицировала профессиональные стандарты, построив соответствующее образование, а в России просто перенесли четырехлетнее образование на нашу высшую школу. При такой системе предмет изучения становится слишком общим.