Новости, деловые новости - Известия
Среда,
7 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Ректор МГУ предложил вернуться к пятилетнему обучению в вузах

Виктор Садовничий считает ошибкой переход на четырехлетнее образование в вузах России

Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий предложил вернуться к пятилетнему обучению в вузах, считая ошибкой переход на Болонскую систему высшего образования. Об этом академик РАН заявил, выступая на III конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес».

«Не удержусь и еще раз скажу. Я считаю допущенной нами ошибкой переход на четырехлетнее образование в высшей школе», — цитирует «Утро.ru» Садовничего. 

Ректор МГУ, отметил, что студентов нужно учить 5–6 лет, как в ведущих западных университетах.

По словам Садовничего, Европа унифицировала профессиональные стандарты, построив соответствующее образование, а в России просто перенесли четырехлетнее образование на нашу высшую школу. При такой системе предмет изучения становится слишком общим. 

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Ректор МГУ предложил вернуться к пятилетнему обучению в вузах

Виктор Садовничий считает ошибкой переход на четырехлетнее образование в вузах России

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Инфографика

Положительная динамика: как менялись прожиточный минимум и МРОТ

Положительная динамика: как менялись прожиточный минимум и МРОТ

Вся инфографика

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Елена Лория

журналист

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке