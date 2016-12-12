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«День опричника» закончился рассветом

В театре «Ленком» отвергли физиологию и предпочли искусство

Фото: Александр Стернин

В очередной премьере «Ленкома» Марк Захаров привычно показал себя мастером метаморфоз. Пессимистические антиутопии Владимира Сорокина режиссер превратил в оптимистический трагифарс.

В основу спектакля положены два сочинения писателя — «День опричника» и «Теллурия». Из второго заимствованы абсурдистские монологи, которыми предваряются оба действия. Из первого — собственно история: опричник Комяга со товарищи ищут пасквилянта, опорочившего семью государя, а заодно вершат другие служебные дела.

Работать им приходится в гигантских мобильных конструкциях, трансформирующихся по ходу действия то в дом, то в двор, то во дворец. На профессиональную принадлежность героев указывают собачьи головы на стенах, на лучших друзей — китайские иероглифы, а на технический прогресс — видеопроекции, появляющиеся как на предназначенных для этого поверхностях, так и на телах персонажей. 

Комяга в обаятельнейшем исполнении Виктора Ракова — не только на редкость привлекателен (умен, в меру наивен, в меру хитер, улыбчив, обходителен), но и композиционно необходим: его присутствие объединяет блистательные актерские аттракционы, которые, по сути, и есть захаровский спектакль.

Фото: Александр Стернин

Вот патриарх «Ленкома» Леонид Броневой в роли воеводы Собакина. Повезло князю — дожил до преклоннейших лет: всё видел, всех пережил, всё понял и теперь с нескрываемой брезгливостью наблюдает, как суетятся, выторговывая себе блага и привилегии, всевозможные комяги, бати, сиволаи и прочие хрули.

Фото: Александр Стернин

А Вот Дмитрий Певцов в роли государя Платона Андреевича — одинаково элегантный как в сюртуке от Бриони, так и в купальном полотенце на чреслах. От трудов державных его герой отдыхает, примеряя различные маски. Фальцетом взвизгнет, баритоном прикрикнет, порой, как Ильич, покартавит, а иногда, по примеру матушки Екатерины II Алексеевны, иностранного акценту подпустит. Своя-то императрица, Арина Абрамовна, совсем от рук отбилась — одни пляски бесовские на уме.

Гремит барабан, надрываются скрипки — актриса Екатерина Марчук, облаченная в ярко-красный мини-сарафан, исполняет вокально-танцевальный номер высокого эротического накала. Ну а Комяга вслед за тем открывает коронный гэг спектакля под названием «Визит к ясновидящей». Татьяна Кравченко смачно, на грани фола играет колоритную бой-бабу, которая и пасквилянта на чистую воду выведет, и кавалергарда для матушки приворожит, и про свои амурные дела не забудет.

Искрометный дуэт опричника и ясновидящей повергает зал в смеховые колики. Понятно, что это смех сквозь слезы, как всегда у Захарова. Также не секрет, что данная здоровая реакция далека от предусмотренной литературным оригиналом. Как далеки от него и захаровские персонажи. Режиссер, на словах приветствуя достижения писателя («он открывает нам тайны человека, не страшась самых темных его сторон»), на деле эти самые стороны хотя и показывает, но определяющими человеческое естество не считает. Отсюда многочисленные купюры и вставки, фактически меняющие содержание исходного текста.

У Сорокина, например, тот же Комяга безостановочно грабит, вымогает, насилует, распутничает и убивает. Такова опричная служба, которой герой предается со всем профессиональным рвением и душевной страстью. И чем блистательнее описывает мастер стиля все эти мерзости, тем тошнотворнее они становятся.

Захаров принципиально против такой физиологии. Он — за яркий, сочный, гротескный, музыкальный, высокотехнологичный спектакль. И обязательно — за свет в конце тоннеля. Вот и бежит у него Комяга от занятий опостылевших и друзей заклятых. На руках у него дитя, рядом не сбавляет хода спасенная им вдова Куницына, а впереди являвшиеся герою во снах луг зеленый да конь белый. Доберутся ли беглецы до новой светлой жизни — вопрос открытый: мчится позади с гиканьем опричное войско. Но за попытку — спасибо.

«День опричника», Театр «Ленком», 2016. Постановка — Марк Захаров. Художник-постановщик — Алексей Кондратьев. Художник по костюмам — Ирэна Белоусова. Композитор — Сергей Рудницкий. В ролях — Виктор Раков, Александра Захарова, Леонид Броневой, Дмитрий Певцов, Сергей Степанченко, Татьяна Кравченко , Александр Сирин и др.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

«День опричника» закончился рассветом

«День опричника» закончился рассветомВ театре «Ленком» отвергли физиологию и предпочли искусство

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