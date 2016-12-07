Депутата Новгородской облдумы задержали в Москве

Депутата Новгородской областной думы задержали в Москве по подозрению в мошенничестве.

Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, депутат получил информацию о расследовании в Москве уголовного дела и сообщил знакомому одного из арестованных обвиняемых, что за $2 млн может решить вопрос об изменении меры пресечения фигурантам и положительно повлиять на ход расследования.

Депутат был задержан 6 декабря при получении денег.

В отношении 33-летнего парламентария возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).