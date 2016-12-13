Мурат Гассиев: «Хочу стать абсолютным чемпионом мира»

Российский боксер Мурат Гассиев стал чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,7 кг. В финальном поединке на арене «Мегаспорт» в Москве спортсмен победил своего соотечественника Дениса Лебедева. По итогам 12 раундов победа досталась Гассиеву раздельным решением судей — 116:112, 116:111 и 113:114, при этом в пятом раунде боксер отправил своего соперника в нокдаун.



Корреспондент «Известий» Азамат Бостанов пообщался с новоявленным чемпионом и узнал о подготовке Мурата к бою с Денисом Лебедевым, переломном моменте в поединке и желании объединить все чемпионские пояса.

— В поединке с Лебедевым первые раунды прошли довольно спокойно и в закрытом режиме. Высматривали слабые стороны оппонента?



— Начало поединка всегда проходит в своеобразной разведке — мы пробиваем, прощупываем с соперником друг друга. Это бокс — исход боя может решить один удар. Если не вдаваться в тактические подробности, скажу так: в первых раундах ты стараешься увидеть, как в той или иной ситуации поведет себя твой оппонент, как он двигается, как защищается.

— Чем удивил Лебедев?



— Не могу сказать, что Денис меня чем-то удивил. Мы с тренерским штабом тщательно готовились к этому поединку, пересмотрели и досконально разобрали все последние бои моего соперника, изучили его тактику и технику ведения боя. В моей команде работают профессионалы, поэтому перед встречей с Лебедевым я знал о нем всё. К тому же не стоит забывать, что несколько лет назад я был спарринг-партнером Дениса.

— Удары по корпусу преобладали в вашем арсенале. Изначально планировали больше бить по телу, чем по голове?



— В ходе разбора предыдущих боев Дениса мы заметили, что его редко атаковали в корпус, и решили, что было бы неплохо попробовать удивить его этим. В итоге, как вы видели, в нокдаун Денис был отправлен именно ударом по печени.



— Нокдаун Лебедева стал переломным моментом поединка?



— Я не могу назвать это переломным моментом. Но, безусловно, это прибавило мне уверенности. А еще было очень важно не поддаться эйфории и не отходить от запланированной тактики, не бросаться вперед сломя голову — очень часто в такие моменты можно пропустить опасную контратаку.



— Судьи отдали победу раздельным решением. Согласны с их вердиктом?



— Я не люблю комментировать решения судей. Считаю, что они профессионалы своего дела, отлично знающие свою работу. Победил я или нет, нужно доказывать не в спорах, а на ринге.



— Дадите реванш Лебедеву?



— Я готов к повторному поединку с Денисом, но лишь в том случае, если на кону будет стоять его пояс чемпиона мира по версии WBA.



— Планируете еще проводить бои в России?



— Хочу высказать свою безмерную благодарность организаторам поединка за замечательные условия, которые они создали для спортсменов и зрителей. Я давно не выступал в России и остался очень доволен обстановкой вокруг боя. Безусловно, я был бы очень рад вновь выступить тут.



— Кого бы хотели видеть своим будущим оппонентом?



— У меня есть команда менеджеров, которая отлично знает свою работу и подбирает мне интересных соперников. Им известна моя цель — завоевать все пояса в моей весовой категории.

— Как вам поддержка зрителей?



— Это было феноменально! Большое спасибо каждому болельщику, кто пришел поддержать меня в тот вечер! Поддержка была превосходной!

— Кто поздравил вас первым?



— Родители и друзья.

— Тренеры безумно переживали у ринга, очень эмоционально вели себя...



— Во время боя я чувствую их поддержку, слышу все советы и стараюсь придерживаться заданного ими плана. Большое спасибо им за то, что всегда находятся рядом и дают ценные советы!



Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram.

