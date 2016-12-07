Дети Карелии пишут письма Морозцу Паккайне

Акция «Напиши письмо Паккайне» проходит в эти дни в Национальном музее Карелии.

Она продлится до 15 января. Карельскому Деду Морозу посвящена целая фотовыставка. Посетив ее в эти дни, можно написать и отправить письмо Паккайне.

Письма доставляются главному волшебнику Карелии в его резиденцию на Купеческий двор, уточняет ИА «Карелinform».

Организаторы выставки обещают, что Паккайне ответит всем.

Морозец Паккайне — национальный герой Карелии. Он родился в Олонце 1 декабря в простой семье. Каждый год в этот день в Олонец съезжаются Деды Морозы со всей страны для участия в морозном фестивале «Олонецкие игры Дедов Морозов».