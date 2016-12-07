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Кварталы исторического центра Алеппо освободили от боевиков

Остатки бандформирований ушли в южную часть города по специально выделенному коридору

Фото: TASS/AP/Hassan Ammar

Боевики, разгромленные сирийской армией в исторических кварталах Алеппо, ушли в южные районы города.

Остатки бандформирований переместились по 700-метровому коридору между цитаделью и районом Сафсафа. Командование ВС Сирии согласилось на их выход из исторической части города, чтобы сохранить ее от разрушений и спасти жизни мирных жителей, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Manar.

Сейчас сирийская армия и ополченцы продолжают операцию по зачистке старинных кварталов.

В южной части Алеппо под контролем боевиков остаются районы Эс-Салихин, Эс-Суккари, Эль-Каляса, Нузха и Карэм-Дадаа (менее 10 кв. км).

Армия и ополченцы заняли уже свыше 80% территории Восточного Алеппо.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Кварталы исторического центра Алеппо освободили от боевиков

Кварталы исторического центра Алеппо освободили от боевиковОстатки бандформирований ушли в южную часть города по специально выделенному коридору

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