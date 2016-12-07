Кварталы исторического центра Алеппо освободили от боевиков

Боевики, разгромленные сирийской армией в исторических кварталах Алеппо, ушли в южные районы города.

Остатки бандформирований переместились по 700-метровому коридору между цитаделью и районом Сафсафа. Командование ВС Сирии согласилось на их выход из исторической части города, чтобы сохранить ее от разрушений и спасти жизни мирных жителей, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Manar.

Сейчас сирийская армия и ополченцы продолжают операцию по зачистке старинных кварталов.

В южной части Алеппо под контролем боевиков остаются районы Эс-Салихин, Эс-Суккари, Эль-Каляса, Нузха и Карэм-Дадаа (менее 10 кв. км).

Армия и ополченцы заняли уже свыше 80% территории Восточного Алеппо.