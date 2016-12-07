Сотрудники колонии на Кубани понесут наказание за избиение подростков

Десять сотрудников Белореченской воспитательной колонии ФСИН предстанут перед судом за избиение семерых осужденных подростков, повлекшее гибель одного из них. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным региональной прокуратуры, насилие в отношении несовершеннолетних применялось охранниками колонии в ночь на 25 ноября текущего года по указанию исполняющего обязанности начальника Белореченской воспитательной колонии ФСИН для «подавления морально-волевых качеств подростков с целью предупреждения конфликтных ситуаций на территории исправительного учреждения».

Уголовное дело было возбуждено в отношении исполняющего обязанности начальника колонии, его помощника, двух оперативных сотрудников и пятерых охранников. В результате избиения один из потерпевших получил тяжкие телесные повреждения, от которых скончался в больнице, еще шестеро подростков получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Обвиняемые в превышении должностных полномочий с применением насилия, в организации совершения преступления и злоупотреблении полномочиями предстанут перед судом. Кроме того, двум из них также предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 16-летнего осужденного.

Расследование проводилось территориальным отделом СКР по краю. Уголовное дело направлено для дальнейшего рассмотрения в Белореченский районный суд, передает ИА KrasnodarMedia.