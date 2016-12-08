В Лиге Европы у «Ростова» не будет непобедимых соперников

Во вторник «Ростов» в выездном матче заключительного тура Лиги чемпионов сыграл вничью с голландским ПСВ. Встреча в Эйндховене завершилась со счетом 0:0, что позволило клубу с берегов Дона занять третье место в группе и выйти в 1/16 финала Лиги Европы, матчи которой состоятся в феврале. Таким образом, «Ростов» завершил самый успешный год в своей истории. Весной команда Курбана Бердыева до последнего тура боролась за победу в чемпионате России и, имея один из самых маленьких бюджетов РФПЛ, стала второй, опередив «Зенит» в борьбе за путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Летом дончане неоднократно жаловались на долги по зарплате и премиальным, а 63-летний тренер вел переговоры со «Спартаком» и при этом неофициально руководил подготовкой «Ростова» к матчам за выход в групповой турнир Лиги чемпионов. После победы над «Аяксом» и срыва переговоров со «Спартаком» туркменский специалист вернулся в «Ростов» на должность вице-президента — тренера.

Дончане попали в группу к топ-клубам Европы — «Баварии», «Атлетико» и ПСВ. В результате сенсационной ноябрьской победы над немецким грандом и двух ничьих с голландцами «Ростов» смог неожиданно выйти в весеннюю стадию еврокубков.

— В Лиге Европы «Ростов» может успешно биться с любым клубом — опыт Лиги чемпионов им поможет, — заявил «Известиям» бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов. — Очевидно, что независимо от результатов жеребьевки февральских матчей ростовчанам не попадется соперник уровня «Баварии» или «Атлетико». Команда пришла туда из Лиги чемпионов и способна добиваться успеха, если будет играть в свою игру и сохранит основной состав.

Специалист отметил особенности игры «Ростова» в последней встрече в Эйндховене. В концовке матча ПСВ имел подавляющее территориальное преимущество и дважды мог забить победный гол, но в первый раз удар в упор отразил вратарь Сослан Джанаев, а во втором случае мяч из пустых ворот выбил защитник Владимир Гранат.

— Может быть, «Ростов» перегрузился из-за того, что последние туры в чемпионате России игрались с интервалом в три дня, — продолжил Ринат Билялетдинов. — Отсюда и такая нервозность. Но «Ростов» всегда так играл — отходил на свою половину поля, при потере мяча игроки старались сразу вступать в отбор и накрывать соперника прессингом. А если этого не получалось, то уходили дальше и дальше к своей штрафной, встречая противника уже там. Так было в обоих матчах с «Атлетико». А в игре с «Баварией» и вовсе все 10 полевых игроков большую часть матча находились на своей половине поля. Эта тактика давала результат раньше, поэтому логично, что ее использовали и в игре с ПСВ. А вот напряженная концовка матча может трактоваться по-разному. Вообще для любой команды опасна ситуация, когда ее устраивает ничья. В таких случаях всё зависит от результата. Не смог бы Гранат вытащить этот мяч из пустых ворот, мы говорили бы сейчас, что «Ростов» зря так «прижался», надо было больше идти в контратаки. А раз на табло нули — значит, все молодцы, идем дальше.

Ринат Билялетдинов отметил также прогресс форварда ростовчан Дмитрия Полоза, с которым он работал в бытность главным тренером молодежного состава «Локомотива».

— Дима отличался высокими скоростными качествами и в школе «Локомотива», и у меня в дубле, — отметил он. — Сейчас этот его козырь хорошо используется в «Ростове». И вообще Полоз очень основательно прибавил. Сейчас ему 25 лет — тот самый возраст, когда нужно держаться на стабильно высоком уровне из сезона в сезон. И Лига чемпионов это ему показала. Не исключено, что теперь на него обратят внимание европейские клубы. Но я бы на его месте пока не торопился уезжать за рубеж. Считаю, что Дима еще не достиг своего потолка в «Ростове».

Известный в прошлом советский футболист и тренер Анатолий Бышовец уверен, что успешное выступление «Ростова» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов — значительный шаг в плане популяризации футбола в регионе.



— Для «Ростова» еврокубковая кампания в этом сезоне сложилась очень хорошо, — поделился он своим мнением с «Известиями». — И самое важное — что она еще не закончилась. Впереди у дончан плей-офф Лиги Европы, где у них есть повод рассчитывать на успешный результат. В Лиге чемпионов «Ростов» выглядел в своей группе очень достойно. Подопечные Курбана Бердыева не показывают особо зрелищный футбол, их игра строится в основном через оборонительные действия, но главное — результат. Дончане показали, что мировым грандам уровня «Баварии» и мадридского «Атлетико» необходимо с ними считаться. Достижениями в еврокубковых матчах «Ростов» расширил географию своих болельщиков, заставил уважать себя, сделал имя в Европе. Это очень значительный шаг вперед в плане популяризации футбола в Ростовской области. Я не говорю уже о том празднике, который подарили ростовчане своему городу и региону. Безусловно, это событие и для всего российского футбола в целом. Насколько велика в этом заслуга Курбана Бердыева? Конечно, его можно назвать одним из главных творцов успеха «Ростова». Он не привнес в мировой футбол что-то новое, но то, чего он добился со скромной региональной командой и в российском чемпионате, и на европейской арене, заслуживает уважения.



По мнению Анатолия Бышовца, опыт выступлений в еврокубковых соревнованиях сделает «Ростов» еще сильнее, а футболисты донского клуба уже смогли зарекомендовать себя в Европе.



— Выступать в Европе — это значит всегда быть на виду, — продолжил Анатолий Бышовец. — Для игроков «Ростова» это прекрасная возможность показать себя во всей красе и, возможно, привлечь внимание со стороны европейских клубов. Я бы выделил у дончан в первую очередь Сердара Азмуна, Дмитрия Полоза и Кристиана Нобоа — основную атакующую линию команды. Также довольно неплохое впечатление производят ряд игроков обороны и, конечно же, голкипер Сослан Джанаев. К слову, во многом именно благодаря Джанаеву «Ростову» удалось добиться в матче с ПСВ необходимого результата и обеспечить себе участие в Лиге Европы.

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