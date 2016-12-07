Баста заплатит Децлу 50 тыс. рублей за оскорбление в сети

Рэпер Василий Вакуленко (Баста) заплатит Кириллу Толмацкому (Децл) 50 тыс. рублей за оскорбление в социальной сети. Такой вердикт вынес Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону.

Исполнители встретились в суде из-за конфликта в Twitter. Толмацкий написал в своем микроблоге о слишком громкой музыке в клубе Басты, на что Баста откликнулся словосочетанием «лохматое чмо», обращенным к оппоненту.

После этого Толмацкий потребовал от Вакуленко миллион рублей компенсации и опровержения своего утверждения.

Адвокат Толмацкого Роман Лалаян после предварительного слушания сообщил, что Децл откажется от компенсации, если Баста принесет ему публичные извинения.

Представитель Вакуленко Елена Трифонова заявила, что запись рэпера не может считаться порочащей честь и достоинство:

«Для одних людей это истина, адля других ложь, это субъективное оценочное суждение», — заявила она, передает «РИА Новости».

Ранее заведующий отделом экспериментальной лексикографии Института русского языка имени В.В.Виноградова РАН профессор Анатолий Баранов провел исследование твита Вакуленко.

«Семантический и стилистический анализ словарной информации слов, входящих в реплику "Децл — лохматое чмо", показывает, что форма выражения передаваемого в ней смысла не может квалифицироваться как неприличная, поскольку спорная реплика представляет собой часть неформальной коммуникации интернета», — пришел к выводу эксперт.

Вакуленко уже сообщил, что обжаловать вердикт суда или подавать встречный иск не станет. Адвокат Толмацкого также согласился с решением суда.

«Само решение окомпенсации уже подтверждает факт оскорбления, порочащего честь идостоинство человека. Решение удалять запись изсоциальных сетей остается засамим Василием Вакуленко», — сказал Лалаян.