Сергей Ткачев может вернуться в ЦСКА уже зимой

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Ткачев уже этой зимой может вернуться в ЦСКА. 27-летний футболист имеет контракт с армейцами, но выступает за самарский клуб на правах аренды, срок которой истекает летом 2017 года.



По информации «Известий», на возвращении игрока в состав красно-синих настаивает главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко, которого в ближайшие дни должны представить в качестве нового наставника ЦСКА. Во вторник армейцы официально объявили об уходе нынешнего главного тренера Леонида Слуцкого по собственному желанию. Прошедший в Лондоне в ночь на четверг матч Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» стал для него последним во главе команды.

Сам Сергей Ткачев заявил в интервью «Известиям», что не исключает своего возвращения в ЦСКА зимой, но подчеркнул, что пока клуб не сообщал о свой позиции по этому вопросу. При этом игрок подтвердил, что в договоре о его аренде в «Крыльях Советов» есть пункт, согласно которому армейцы могут досрочно вернуть футболиста назад.

— Пока ничего конкретного мне никто не говорил, — сказал «Известиям» Сергей Ткачев. — Понятно только то, что у меня в контракте был пункт о том, что зимой я могу досрочно вернуться из аренды. В связи с тем, какая ситуация сейчас сложилась в ЦСКА, вероятность такого развития событий высока. Думаю, после последней игры в году — против «Тоттенхэма» — армейцы будут решать, нужен я им в ближайшее время или нет. В целом я считаю, что все ребята, которых ЦСКА отдавал в аренду, с большой долей вероятности зимой вернутся в клуб. Все-таки в последнее время и Слуцкий, и игроки команды говорили о кадровых проблемах — не хватает футболистов, коротка скамейка. Поэтому я оцениваю вероятность своего возвращения как достаточно высокую.

В настоящее время в аренде находятся девять игроков ЦСКА. Помимо Сергея Ткачева, это защитники Виктор Васин («Уфа») и Никита Чернов («Енисей»), форварды Кирилл Панченко («Динамо»), Витиньо (бразильский «Интернасьонале»), Алибек Алиев (шведский «ГАИС»), Константин Базелюк (португальский «Эшторил»), Александр Макаров («Тосно») и полузащитник Дмитрий Ефремов («Оренбург»).

Ранее в СМИ появлялась информация, что Виктор Гончаренко требует также досрочного возвращения в ЦСКА Виктора Васина, с которым всю осеннюю часть сезона он работал в «Уфе», занимающей после 17 туров 10-е место в РФПЛ. Белорусский специалист уже имеет опыт работы в ЦСКА — в прошлом сезоне Виктор Гончаренко занимал должность помощника Леонида Слуцкого. Сообщалось также, что после объявления о своей отставке Леонид Слуцкий сообщил футболистам о том, что его сменит именно Виктор Гончаренко.



Уроженец города Богучар Воронежской области Сергей Ткачев начал заниматься футболом в воронежской ФЦШ-73. Летом 2009 года он приехал на просмотр в «Крылья Советов», в 2010-м стал игроком основы самарского клуба и помог ему спастись от вылета из премьер-лиги в условиях хронического безденежья. В конце 2010 года Сергей перешел в харьковский «Металлист», в составе которого он провел следующие два с половиной года, побывав в аренде в «Урале» и «Севастополе». В 2013 году Сергей Ткачев перешел в московский «Локомотив». Благодаря нескольким его голам в матчах РФПЛ «железнодорожники» по итогам сезона-2013/14 смогли занять третье место и выиграть свои единственные за последние 10 лет медали национального первенства.

В начале 2015 года перспективный игрок был арендован у «Локомотива» «Кубанью». Зимой 2016-го футболист перешел в ЦСКА, в составе которого стал чемпионом России. В высшем дивизионе Сергей Ткачев провел 87 матчей и забил 13 голов.

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