Самолет с 47 пассажирами потерпел крушение в Пакистане

Ранее сообщалось, что лайнер пропал с радаров
Фото: TASS/imago/Xinhua
Пропавший с радаров лайнер «Пакистанских международных авиалиний», на борту которого находились 47 человек, потерпел крушение рядом с городом Хавелиан в Пакистане. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя местной полиции.
Лайнер вылетел из города Читрал в 15.30 по местному времени (13.30 мск) и должен был приземлиться в Исламабаде в 16.40 (14.40 мск). Ранее «Известия» писали, что он пропал с радаров.
Как уточняет газета Daily Pakistan, на борту было 42 пассажира и пять членов экипажа.
Также сообщается об очевидцах, которые видели пожар в районе предполагаемого места крушения.
BREAKING ATC contact lost with Pakistan International flight #PK661 to Islamabad https://t.co/ZRFDSFNAPJ pic.twitter.com/Lfa6nhWGft— AIRLIVE.net (@airlivenet) 7 декабря 2016 г.
В настоящий момент к предполагаемому месту катастрофы направляются силы спасателей.
PIA flight PK-661 carrying over 40 passengers crashed on the way to Islamabad from Chitral on Wednesday pic.twitter.com/m8zxo6xMj4— M.Daud (@daud_khan) 7 декабря 2016 г.