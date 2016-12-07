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Самолет с 47 пассажирами потерпел крушение в Пакистане

Ранее сообщалось, что лайнер пропал с радаров

Фото: TASS/imago/Xinhua

Пропавший с радаров лайнер «Пакистанских международных авиалиний», на борту которого находились 47 человек, потерпел крушение рядом с городом Хавелиан в Пакистане. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя местной полиции.

Лайнер вылетел из города Читрал в 15.30 по местному времени (13.30 мск) и должен был приземлиться в Исламабаде в 16.40 (14.40 мск). Ранее «Известия» писали, что он пропал с радаров.

Как уточняет газета Daily Pakistan, на борту было 42 пассажира и пять членов экипажа. 

Также сообщается об очевидцах, которые видели пожар в районе предполагаемого места крушения.

В настоящий момент к предполагаемому месту катастрофы направляются силы спасателей.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Самолет с 47 пассажирами потерпел крушение в Пакистане

Самолет с 47 пассажирами потерпел крушение в ПакистанеРанее сообщалось, что лайнер пропал с радаров

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