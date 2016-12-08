Отечественные елки составят конкуренцию датским и канадским

Плантации для выращивания новогодних елей появятся в России через несколько лет, рассказал «Известиям» заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик. Всего к наступлению 2017 года в России заготовят 54,5 тысяч елок.

Специализированные плантации новогодних елей в России есть, но их доля в общем объеме мала, сообщил «Известиям» руководитель Рослесхоза Иван Валентик. По его словам, выращивание деревьев специально для новогодних праздников нерентабельно.

– Новогодняя елка растет 5-8 лет, для современной России это слишком долгая окупаемость проекта. Поэтому лишь небольшая часть лесных красавиц – из питомников, – подчеркнул Валентик.

Отечественные ели, сосны и пихты, которые поступят на рынок в предновогоднем сезоне, в большинстве выращены в естественных условиях. Как правило, это деревья, которые вырубаются в ходе работ по прореживанию и осветлению молодых лесов. Еще часть деревьев заготавливается при расчистке полос отчуждения линейных объектов – линий электропередачи, железных и автомобильных дорог, трубопроводов и при расчистке противопожарных просек.

При этом руководитель Рослесхоза отметил, что даже если не найдется покупателей, деревья все равно срубят.

– Поскольку большая часть наших новогодних деревьев не выращивалась специально для этой цели, то по своим визуально-эстетическим качествам они уступают импортным. Но и стоимость их существенно ниже, – говорит Валентик.

Большим спросом у покупателей пользуются внешне привлекательные иностранные деревья. Они ввозятся в страну из Дании, Швеции, Финляндии и Канады. У импортных елок, пихт и сосен есть все необходимые документы и сертификаты, но стоят они значительно дороже отечественных. Их тщательно отбирают по ряду параметров: учитывается форма кроны, цвет хвои и отсутствие дефектов роста.

– В ближайшие годы ситуация будет меняться. У нас можно выращивать очень красивые ели. И в России скоро будут собственные елочные плантации, – сообщил Иван Валентик.

Всего по данным Рослесхоза в 2016 году в России планируется заготовить 54,5 тыс. новогодних деревьев, из них большая часть приходится на Новосибирскую область – здесь заготовят около 20 тыс. хвойных. На втором месте — Республика Мордовия – 18,3 тыс. деревьев. В Республике Марий Эл предполагается заготовка 6,9 тыс. елей, в Псковской области – 6,3 тысяч новогодних деревьев.

– Практика показывает, что начальные отпускные цены для предпринимателей на государственных елочных аукционах начинаются примерно от 100 рублей за елку – в разных субъектах РФ по-разному, где-то чуть больше, где-то чуть меньше, – сообщили в Рослесхозе. – Остальное зависит от предпринимателей, которые ведут розничную торговлю и формируют цены.

В прошлом году в Центральном округе России цена новогодней ели отечественного производства на елочных базарах начиналась от 550 рублей. В других округах цена была несколько меньше. В сетевых магазинах новогоднее дерево высотой до 2 метров стоило от 700 рублей, трехметровое - от 2 000 рублей.

Сейчас активно развивается интернет-торговля хвойными деревьями, в том числе и отечественными, которые находятся в нижнем ценовом сегменте по сравнению с импортными аналогами. Интернет-магазины предлагают российские ели по цене от 960 рублей за метр, отметили в пресс-службе Рослесхоза.

В ведомстве также рассказали, что грозит тем, кто решит незаконно срубить новогоднее дерево.

– Юридическим лицам выписывают штрафы от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, а гражданам — от 3 до 4 тыс. руб. Причем, оплата штрафа не освобождает от возмещения ущерба, а он составляет 2,6 тыс. руб. за одно дерево. Простой арифметический расчет показывает, что незаконно срубленное новогоднее дерево обойдется минимум в 5,6 тыс. руб.

Два незаконно срубленных дерева переводят нарушение в зону уголовной ответственности, статья 260 УК РФ предусматривает несколько видов наказаний, среди которых— лишение свободы.

– При этом надо понимать, что если нарушитель отправился в лес с приятелем и срубил две елочки – это уже преступное деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору. За незаконную заготовку новогодних елей гражданам грозит как административная ответственность – штраф до 700 тысяч рублей, так и уголовная – с лишением свободы сроком до семи лет и штрафом от 100 тысяч рублей, – подчеркнул глава Рослесхоза Иван Валентик.