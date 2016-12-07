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В Тольятти возбуждено дело после хищения 27 млн из местного банка

Следователи полагают, что средства похищал предприниматель совместно с сотрудниками ФИА-банка

Управление МВД РФ по Тольятти возбудило уголовное дело о хищении бизнесменом совместно с сотрудниками местного ФИА-банка 26,7 млн рублей из отделения кредитного учреждения, лицензию у которого отозвали весной текущего года.

Следователи установили, что с апреля по ноябрь 2015 года предприниматель совместно с неизвестными лицами из числа сотрудников ФИА-банка отправлял в банк фиктивные отчеты о привлеченных клиентах, большинство из которых взяли кредиты в банке. Отчеты агентов в размере 26,7 млн рублей были перечислены на лицевой счет предполагаемого мошенника, после чего бизнесмен обналичивал средства в кассе банка, передает «Волга Ньюс.рф».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Напомним, Центробанк отозвал лицензию у ФИА-банка 8 апреля текущего года. Регулятор отмечал, что кредитная организация не соблюдала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также неоднократно нарушала нормативные акты Банка России. Отрицательный капитал ФИА-банка по результатам обследования временной администрации составил 7,4 млрд рублей.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

В Тольятти возбуждено дело после хищения 27 млн из местного банка

Следователи полагают, что средства похищал предприниматель совместно с сотрудниками ФИА-банка

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