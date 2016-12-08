Сирийская оппозиция на выход не согласна

Представители оппозиции выступают против ухода «умеренных» группировок из восточного Алеппо, где продолжается интенсивное наступление сирийских правительственных войск. Таким образом, возможные договоренности России и США по вопросу вывода бандформирований, скорее всего, никогда не будут реализованы на практике. В связи с этим Москве остается только продолжать боевые действия до уничтожения всех экстремистов, заблокированных в восточной части города.

«Умеренная» оппозиция не согласна покинуть восточный Алеппо, но выступает за выход боевиков террористических организаций из осажденных районов. В связи с этим противники сирийских властей не могут поддержать соответствующие идеи, которые периодически обсуждаются Россией и США. Об этом «Известиям» заявил секретарь движения «Завтра Сирии», являющееся частью внешней оппозиции, Ахмад Ауд.

— Если оппозиционные группировки выйдут из восточного Алеппо, город будет полностью под контролем сирийского режима. Для нас это неприемлемо. Мы целиком и полностью поддерживаем выход боевиков террористических организаций, но ни в коей мере не можем согласиться, чтобы тот район покинули представители умеренной оппозиции. В этой связи надо отметить, что позиция США по сирийскому урегулированию не отличается серьезным подходом. Также мы надеемся на изменение позиции России по данной проблеме, о чем мы говорили и (министру иностранных дел Сергею) Лаврову, и (спецпредставителю президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителю министра иностранных дел Михаилу) Богданову, — отметил Ахмад Ауд.

Госсекретарь США Джон Керри передал 2 декабря главе МИД России Сергею Лаврову предложения по урегулированию ситуации в восточном Алеппо. Об этом сообщил сам министр.

— (Это предложение) касается согласования конкретных маршрутов и сроков ухода из восточного Алеппо всех без исключения боевиков, — рассказал глава российской дипломатии.

Сергей Лавров также пояснил, что «те вооруженные группировки, которые откажутся покидать восточный Алеппо, будут приравнены просто к террористам».

Консультации российских и американских экспертов по реализации документа должны были начаться 7 декабря в Женеве.

Впрочем, за день до этого глава МИД России сообщил, что США отозвали эти предложения и направили новые.

— Вчера вечером (5 декабря. — «Известия») мы получаем от них сообщение, что они, к сожалению, не смогут завтра встречаться, что они передумали, свой документ отзывают, и теперь у них новый документ, который всё возвращает на круги своя, судя по нашим первым ощущениям после его прочтения, — отметил Сергей Лавров.

Новые предложения российский министр назвал «попыткой купить время для того, чтобы боевики отдышались и пополнили свои запасы». Таким образом, можно предположить, что США выступают за введение в Алеппо очередного перемирия.

Как считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, Вашингтон по-прежнему маневрирует, чтобы спасти от разгрома вооруженные группировки в восточном Алеппо, но сделать ему это вряд ли удастся.