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Четверг,
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Сирийская оппозиция на выход не согласна

Противники властей в Дамаске не поддерживают идею ухода «умеренных» группировок из восточного Алеппо

Фото: TASS/AP/Hassan Ammar

Представители оппозиции выступают против ухода «умеренных» группировок из восточного Алеппо, где продолжается интенсивное наступление сирийских правительственных войск. Таким образом, возможные договоренности России и США по вопросу вывода бандформирований, скорее всего, никогда не будут реализованы на практике. В связи с этим Москве остается только продолжать боевые действия до уничтожения всех экстремистов, заблокированных в восточной части города.

«Умеренная» оппозиция не согласна покинуть восточный Алеппо, но выступает за выход боевиков террористических организаций из осажденных районов. В связи с этим противники сирийских властей не могут поддержать соответствующие идеи, которые периодически обсуждаются Россией и США. Об этом «Известиям» заявил секретарь движения «Завтра Сирии», являющееся частью внешней оппозиции, Ахмад Ауд.

 Если оппозиционные группировки выйдут из восточного Алеппо, город будет полностью под контролем сирийского режима. Для нас это неприемлемо. Мы целиком и полностью поддерживаем выход боевиков террористических организаций, но ни в коей мере не можем согласиться, чтобы тот район покинули представители умеренной оппозиции. В этой связи надо отметить, что позиция США по сирийскому урегулированию не отличается серьезным подходом. Также мы надеемся на изменение позиции России по данной проблеме, о чем мы говорили и (министру иностранных дел Сергею) Лаврову, и (спецпредставителю президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителю министра иностранных дел Михаилу) Богданову,  отметил Ахмад Ауд.

Госсекретарь США Джон Керри передал 2 декабря главе МИД России Сергею Лаврову предложения по урегулированию ситуации в восточном Алеппо. Об этом сообщил сам министр.

 (Это предложение) касается согласования конкретных маршрутов и сроков ухода из восточного Алеппо всех без исключения боевиков,  рассказал глава российской дипломатии.

Сергей Лавров также пояснил, что «те вооруженные группировки, которые откажутся покидать восточный Алеппо, будут приравнены просто к террористам».

Консультации российских и американских экспертов по реализации документа должны были начаться 7 декабря в Женеве.

Впрочем, за день до этого глава МИД России сообщил, что США отозвали эти предложения и направили новые.

 Вчера вечером (5 декабря.  «Известия») мы получаем от них сообщение, что они, к сожалению, не смогут завтра встречаться, что они передумали, свой документ отзывают, и теперь у них новый документ, который всё возвращает на круги своя, судя по нашим первым ощущениям после его прочтения,  отметил Сергей Лавров.

Новые предложения российский министр назвал «попыткой купить время для того, чтобы боевики отдышались и пополнили свои запасы». Таким образом, можно предположить, что США выступают за введение в Алеппо очередного перемирия.

Как считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, Вашингтон по-прежнему маневрирует, чтобы спасти от разгрома вооруженные группировки в восточном Алеппо, но сделать ему это вряд ли удастся.

 Американцы пытаются любыми путями сохранить вооруженную оппозицию, которая ведет борьбу против президента Башара Асада. Цель США заключается в том, чтобы добиться от России перемирия или режима тишины, чтобы радикалы могли перегруппироваться, восполнить арсеналы и вновь начать боевые действия. Ранее Россия соглашалась с соответствующими инициативами. Но теперь Москва оставляет простой выбор: либо вооруженные группировки уходят из Алеппо, либо она продолжит поддерживать правительственную армию в операции по ликвидации «котла» в восточной части города,  убежден эксперт.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Сирийская оппозиция на выход не согласна

Сирийская оппозиция на выход не согласнаПротивники властей в Дамаске не поддерживают идею ухода «умеренных» группировок из восточного Алеппо

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