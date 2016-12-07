Медведев ответит на вопросы тележурналистов 15 декабря

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев даст традиционное интервью телеканалам страны 15 декабря. Об этом сообщила пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова.

«Ожидаем, что будут затронуты темы экономических итогов года, планы правительства на следующий год, итоги выборов в Государственную думу», — приводит ее слова «РИА Новости».

В ходе беседы будут подведены итоги года. Дмитрий Медведев также ответит на вопросы, касающиеся внутренней политики, экономики и международной повестки, передает «Федеральное агентство новостей».

Отмечается, что разговор премьера с ведущими телеканалами страны состоится в девятый раз. Интервью у главы правительства будут брать Валерий Фадеев («Первый канал»), Сергей Брилев (ВГТРК), Ирада Зейналова (НТВ), Михаил Фишман («Дождь») и Эльмар Муртазаев (РБК).