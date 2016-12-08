В Российской Федерации численность граждан в категории старше трудоспособного возраста составляет порядка 36 млн человек — почти четверть населения страны.



Туризм для пожилых россиян имеет исключительно важный социальный характер. Он отвечает стратегической задаче увеличения средней продолжительности жизни населения нашей страны, укрепления здоровья нации и обеспечения активного долголетия россиян, а также целям развития туристской отрасли Российской Федерации, наращивания внутреннего туристского потока, в том числе в «низкий» сезон (пенсионеры менее привязаны к традиционным периодам отпусков), и увеличения доли туризма в общем объеме валового внутреннего продукта страны.



По данным Евростата, количество пожилых туристов Европы составляет около 25%, причем не от общего числа пенсионеров, а от всего путешествующего европейского населения. Самыми активными туристами старшего возраста являются жители Франции и Кипра, за ними идут чехи, греки и шведы. При этом подавляющее большинство пожилых туристов из Европы предпочитают не выезжать за границу, а отдыхать в своих странах. В особенности — граждане Греции, Италии, Португалии, Румынии, Чехии и Франции. Исключение составляют пенсионеры из Люксембурга и Бельгии.

В России для стимулирования туризма пожилых требуется разработка оптимальных решений. Одним из таковых может стать развитие специальных туристических предложений, ориентированных на потребности и интересы лиц старшего возраста.

Потенциал развития туризма для пожилых в России велик. У нас есть много оздоровительных курортов, объектов культурно-познавательного туризма и других востребованных гражданами старшего возраста возможностей.

Важно предложить турпродукт, комфортный для пожилых потребителей. И сделать его доступным. Решать эту задачу можно, используя возможности «низкого» сезона.

В России «низкий» сезон довольно продолжителен. Загрузка туристической и транспортной инфраструктур в этот период существенно ниже. Бизнес заинтересован в том, чтобы «дозагрузить» ее, повысив общую рентабельность.

В свою очередь, люди старшего возраста в большинстве демонстрируют наибольший интерес к внесезонным видам туризма — оздоровительному и культурно-познавательному.

В настоящее время государством уже реализуется ряд мер и предоставляются некоторые льготы, помогающие пенсионерам путешествовать. С 2009 года предоставляются скидки на перелеты для пожилых жителей Дальнего Востока. Они предусмотрены для пенсионеров, прописанных в этом регионе. Скидка составляет 50% от стоимости билета на полеты в Москву, Санкт-Петербург или Сочи, а также по региону.

Правда, действуют эти скидки только в летнее время (начало апреля — середина октября). За время действия программы льготными условиями воспользовались более 50 тыс. человек. Также есть субсидированные авиабилеты по маршрутам, утвержденным правительством. Например, люди пенсионного возраста могут полететь со скидкой в Симферополь из 58 городов России.

Вместе с тем коллективные средства размещения, как правило, скидок пенсионерам не делают. Как результат — многие отели и пансионаты простаивают в межсезонье, хотя в это время там могли бы отдыхать пенсионеры.

Таким образом, к развитию туризма среди пожилых людей необходим комплексный подход. Доступными и комфортными должны стать все составляющие турпоездки: транспортировка, проживание, лечение (если речь идет о санаториях), питание, экскурсии и др. Поэтому Ростуризм выступил с инициативой по разработке специальной программы по развитию туризма пожилых граждан Российской Федерации и созданию льготных пакетных туров (в частности, на оздоровительные курорты) для этой категории потребителей. В настоящее время эта тема прорабатывается с участниками рынка, ведущими авиа- и железнодорожными перевозчиками, органами власти, а также общественными организациями. В частности, с Общественной палатой Российской Федерации, которая предложила установить скидки для путешествующих пенсионеров на законодательном уровне и разработать соответствующий законопроект.

На нынешнем этапе наиболее перспективным представляется введение скидок в «низкий» сезон на направлениях, где развит оздоровительный отдых. Это Центральная Россия, Крым, Краснодарский край, Северный Кавказ, Алтайский край, Ставропольский край, Республика Татарстан и т.д.

Параметры программы поддержки туризма пожилых граждан в настоящее время еще обсуждаются со всеми заинтересованными сторонами, однако ее польза с точки зрения повышения качества жизни граждан старшего возраста, развития социального государства, реализации регионального туристического потенциала и стимулирования экономики территорий очевидна.

Во внедрении льготных турпакетов для пожилых заинтересована и сама российская туристическая отрасль. Такое решение будет способствовать росту внутреннего туристического потока, повышению загрузки инфраструктуры, а значит, и экономической эффективности предприятий туриндустрии.

И, конечно, очень важен нравственный аспект. Во всем мире пенсионеры — это одна из самых активно путешествующих категорий граждан. И российские пенсионеры, безусловно, заслуживают качественного и доступного отдыха.

Объединив усилия всех заинтересованных сторон — органов власти и представителей отраслей экономики, которые имеют отношение к формированию и реализации турпродукта, мы сможем сделать туризм для пожилых по-настоящему доступным, расширить возможности россиян старшего возраста, наглядно показать социальную ориентированность деятельности правительства и проявить реальную заботу о нуждах граждан.



Автор — руководитель Федерального агентства по туризму