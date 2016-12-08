Россияне готовы к Дню Конституции

Большинство россиян — 70% — знают о том, что 12 декабря в России отмечается День Конституции. Однако о чем говорится в статьях Основного закона, помнит только 11% граждан. 41% граждан никогда ее не читали, и 24% плохо ориентируются в ее содержании. Такие данные привел «Левада-центр» в преддверии Дня Конституции. Социологи полагают, что в системе образования недостаточно внимания уделено изучению правовых и политических основ российского государства.



— Это является, с одной стороны, следствием недостатка внимания со стороны образовательной системы к изучению Конституции — среди россиян в возрасте от 18 до 24 лет ее не читал практически каждый второй, — а с другой — вызвано низким интересом самих граждан к правовым и политическим основам российского государства. Не зря воспитание уважительного отношения к Конституции РФ входит в одну из задач государственного управления в сфере патриотического воспитания, — говорит социолог «Левада-центра» Карина Пипия.

Тем не менее большинство опрошенных граждан — 38% — считают, что Конституция гарантирует их права и свободы, а 25% не сомневаются, что Основной закон помогает поддерживать порядок в стране.

— В целом по сравнению с концом 1990-х годов среди населения выросла уверенность в значимости Конституции в жизни страны, особенно в период 2014–2015 годов — посткрымского патриотического подъема, — отметила Карина Пипия.

Увеличилось число тех, кто считает, что представители власти соблюдают Основной закон: таких сейчас 35%. В ноябре 2013 года так думали 27%.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов полагает, что в правомерность действий представителей власти граждане поверили после череды арестов крупных чиновников. По его словам, авторитет власти подняла именно активность правоохранительных органов в борьбе с коррупцией. В целом, по словам Виноградова, за последние годы статус Конституции понемногу снижался, апелляции к ней были редки и появлялись, как правило, из оппозиционной среды.

Политолог Аббас Галлямов отмечает, что никаких долгосрочных трендов опрос не демонстрирует, цифры «гуляют туда-сюда». Это, по его мнению, подтверждает распространенный тезис о том, что «для российского общества право пока так и не стало священной коровой, которая важна безотносительно чего бы то ни было».

— Конечно, люди слышали слово «конституция», но поскольку в их жизни всё определяется в основном целесообразностью, а не правовыми нормами, оно так и осталось для них абстракцией, — полагает политолог.

Адвокат Виктор Наумов, в свою очередь, уверен, что авторитет Конституции подрывает в том числе не всегда эффективный уровень работы правоохранителей.

— Низкий уровень осведомленности россиян о содержании Конституции, к сожалению, не вызывает сомнений — его демонстрируют даже многие студенты юридических вузов. Причина этого заключается как в падении качества среднего и высшего образования, так и в низком базовом уровне правовой культуры в целом — и у рядовых граждан, и у представителей власти. Серьезное влияние на ситуацию оказывает и правоприменительная практика: в условиях, когда действующие законы регулярно и в значительных масштабах нарушаются, уважение к ним автоматически снижается, — подчеркнул Виктор Наумов.

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