За деньгами в магазин и ресторан

В России может появиться новая для нашей страны услуга Cash-out, которая позволяет получать наличные деньги непосредственно на кассе в торгово-сервисных предприятиях. Возможность внедрения этого сервиса сейчас изучает ассоциация «МастерКард», которая объединяет банки — участники платежной системы MasterCard. В четверг для них пройдет презентация услуги Cash-out. Это «Известиям» рассказали сразу несколько банкиров и подтвердили в ассоциации «МастерКард». Некоторые эксперты, опрошенные «Известиями», сочли перспективу сервиса в России сомнительной, невзирая на очевидное в некоторых случаях удобство для потребителей.



В четверг ассоциация «МастерКард» проведет презентацию новой для российского рынка услуги Cash-out. Заключается она в том, что торгово-сервисные предприятия (ТСП) как банковские платежные агенты смогут выдавать наличные деньги физлицам от имени кредитной организации.



Ассоциация «МастерКард» не только презентует саму концепцию этой услуги, но и поделится с участниками результатами исследования заинтересованности российских кардхолдеров в этом сервисе, а также расскажет о правовом регулировании выдачи наличных через кассы ТСП. Для этого «МастерКард» заказала правовой анализ у юридической компании Goltsblat BLP LLP. Об этом «Известиям» сообщили сразу несколько участников ассоциации.

Информацию подтвердили и в самом объединении. Председатель комитета по правовым и корпоративным вопросам ассоциации «МастерКард» Светлана Снопкова сообщила «Известиям», что сейчас изучается возможность внедрения на российском рынке сервиса, который позволит выдавать наличные непосредственно на кассе торгового предприятия.

Как рассказали собеседники «Известий», процедура получения наличных в кассе ТСП состоит из нескольких этапов. Сначала держатель банковской карты приобретает товар или услугу, расплачивается картой и одновременно с этим запрашивает выдачу наличных. Важно подчеркнуть, что вторая операция без первой невозможна. Впрочем, ограничений по сумме пока не существует. Как указывается в материалах ассоциации, лимиты по снятию могут быть такими же, как у банка-эмитента. Впрочем, в США, где развита эта услуга, воспользоваться ею могут держатели не всех карт (в основном только дебетовых), а лимит на выдачу за один раз ограничен $20 в разных торгово-сервисных точках.



Далее ТСП, которое выступает банковским платежным агентом, запрашивает у эмитента авторизацию по возможности оплаты и выдачи наличных. Кредитная организация, которая выпустила «пластик», может авторизовать либо одно действие, либо оба. В последнем случае ТСП осуществляет выдачу наличных. Конечно, определенные ограничения будут сохраняться и в этом случае. Для верификации и одобрения в обязательном порядке держатель карты должен ввести PIN-код. Таким образом, будет проведена идентификация клиента. ТСП должно будет выдавать клиенту два кассовых чека: один будет фиксировать покупку, второй — выдачу наличных средств.



Юристы, которые проводили экспертизу, не увидели прямых законодательных запретов на реализацию услуги Cash-out в рамках действующего в России законодательства, рассказали собеседники «Известий», которые ознакомились с результатами правового анализа. Однако нововведение потребует поправок в некоторые законодательные акты, а также изменение условий договоров и подписания дополнительных соглашений между банками и ТСП.

— Прямых запретов на такую деятельность в законодательстве нет, — подтвердил юрист московского офиса юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Максимилиан Гришин.



Он также отметил и несомненное удобство сервиса.



— Человек приходит в магазин, делает покупку, оплачивая ее картой, просит выдать ему, скажем, 500 рублей наличными, получает эти деньги и чек — на стоимость покупки плюс 500 рублей. Однако и риски возникают довольно существенные, — подчеркнул юрист.



Дело в том, что банкомат — очень сложное устройство, где есть камеры, микрофоны, защита от подделок и т.п., что гарантирует получение из него денег, а не фальшивок.



— На кассе супермаркета всех этих приспособлений нет, и гарантировать что-либо при системе Cash-out будет затруднительно. Соответственно нужно будет вводить дополнительные механизмы контроля. Например, императивное предписание для розничных точек сверять данные предъявителя карты с его документами, — пояснил Максимилиан Гришин.

Кстати, в материалах ассоциации «МастерКард» также отмечается, что определенная перенастройка оборудования всё же потребуется. По мнению предправления банка «Авангард» Валерия Торхова, для торговых предприятий внедрение услуги чревато еще и дополнительным документооборотом. Кроме того, он также видит в нововведении множество рисков. В частности, Валерий Торхов полагает, что сервис не коррелирует с тем, что и Центробанк, и Росфинмониторинг усиливают борьбу с обналичиванием и связанными с ним схемами. Риск в этом смысле высок, а выгода неочевидна, подчеркнул предправления «Авангарда». Он сомневается в актуальности сервиса Cash-out для России.



— Возможно, есть некоторые специфические случаи, когда эта услуга интересна, однако в целом она представляется неактуальной. В каждом крупном торговом центре установлено множество банкоматов и с получением наличных проблем нет. А идея нагружать кассира в небольшом магазинчике полномочиями по выдаче наличных выглядит по крайней мере странной. Этот сервис можно сравнить с ситуацией с анонимными электронными деньгами. Может быть, интересно технологически, но открывает возможности для различных схем, — сказал Валерий Торхов.



Однако в ассоциации «МастерКард» с ним не соглашаются.

— Мы исследуем рынки и поведение держателей карт во многих странах и знаем, что доступность снятия наличных — широкие банкоматные сети, отсутствие комиссий за снятия в устройствах сторонних банков и в том числе возможность получения небольших сумм в торговых предприятиях при совершении ежедневных покупок — только способствует развитию безналичных платежей. В результате держатели карт оставляют больше средств на счете и чаще пользуются картой для оплаты покупок, — полемизирует Светлана Снопкова.



На вопрос «Известий», когда может быть внедрена услуга Cash-out, представитель ассоциации «МастерКард» ответила, что объединение в целом видит возможность внедрения данного сервиса на российском рынке, однако для этого потребуется еще более детальная проработка. О конкретных сроках Светлана Снопкова не сообщила.