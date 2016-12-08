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Четверг,
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Мигрантов станет меньше

Запрос на иностранную рабочую силу снизился на 17%

Российский рынок труда всё меньше привлекает иностранных граждан. На 2017 год субъекты Федерации запросили квот на привлечение иностранной рабочей силы в размере всего 83% от уровня этого года. Разница составляет почти 37 тыс. человек. Эксперты объясняют эти изменения экономической ситуацией.

В 2017 году квоты на работу в России получат максимум 177 043 иностранца. Реальные потребности регионов, заявленные исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, еще ниже: в этом году они составили 136 187 человек (в 2015 году  164 561 человек). На 2017 год предусмотрен резерв потребности в иностранной рабочей силе в размере 30% от запросов субъектов Российской Федерации  40 856 человек, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда.

Больше всего квоты сократились в Северо-Западном федеральном округе  на 44,91%. На втором месте Южный федеральный округ  сокращение на 41,55%, на третьем  Центральный федеральный округ  на 36,25%. Всего два округа запросили больше квот, чем в прошлом году: Северо-Кавказский (на 50,91%) и Уральский (на 5,39%).

В ведомстве пояснили, что действие квот распространяется на граждан, въезжающих в Россию из стран, с которыми установлен визовый режим. По данным Минтруда, в основном это руководящий состав коммерческих организаций, инженеры и рабочие, занятые на строительстве крупных объектов.

Лидером по привлечению визовых трудовых мигрантов, как и в прошлом году, станет Дальневосточный федеральный округ  ему потребуется 38 180 иностранных работников. При этом большая их часть будет трудиться в Приморском (15 663) и Хабаровском (11 953) краях.

Меньше всего рассчитывают на экспатов на Северном Кавказе  там просят квоту всего на 2363 человека, в основном для Кабардино-Балкарии (1552), Карачаево-Черкесии (493) и Чеченской Республики (221). В Ингушетии и Северной Осетии визовых иностранных работников не ждут вообще.

Москва запросила на 2017 год квоту на 7243 человека (в прошлом году  14 637), Московская область  6969 (12 578), Санкт-Петербург  8608 (18 018). В этих регионах в основном требуются иностранные строители и ремонтники.

В Министерстве труда также уточнили, что регионы в течение года корректируют квоту  как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Резерв объема квот обычно не исчерпывается. Так, в 2016 году он был исчерпан на 59,3%. Так что ситуаций, когда региону не хватает квот, не происходит.

 Основными причинами снижения численности привлекаемых иностранных работников из визовых стран стали ослабление курса рубля, изменения состояния рынка труда стран — участниц ЕАЭС, подготовка российских специалистов по тем направлениям, по которым раньше работали иностранцы. Еще одна причина состоит в ужесточении миграционного законодательства в части введения запрета въезда для иностранных граждан, неоднократно его нарушивших,  сообщили в пресс-службе Минтруда.

Как объяснил «Известиям» ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Никита Мкртчян, в России три основные сферы занятости визовых трудовых мигрантов: строительство, торговля и в некоторых регионах  сельское хозяйство.

 В европейской части России в строительной сфере раньше было задействовано много граждан Турции, но из-за непростых отношений с этой страной число трудовых мигрантов сильно сократилось,  сказал он.  Ситуация до сих пор окончательно не разрешилась, и наши работодатели всё еще опасаются рассчитывать на турецкую рабочую силу. Но заявки на квоты подаются до мая того года, в котором они будут использоваться, так что всё еще может измениться. На ситуации на Дальнем Востоке сказывается присутствие граждан Китая на российском рынке труда. Китайцы были задействованы в основном в строительстве и сельском хозяйстве. Но в первой сфере их интерес снизился из-за падения курса рубля, а во второй россияне не очень приветствуют китайское участие. К тому же у китайцев сейчас повышенные зарплатные требования,  пояснил Никита Мкртчян.

По мнению члена общественного совета УФМС по Москве, директора проектов фонда международных связей «Добрососедство» Юрия Московского, российский рынок труда перестал интересовать иностранцев не только по экономическим причинам.

 Ограничения по квотам не вводят, потому что нет наплыва иностранцев в Россию: ни визовых, ни безвизовых. За последние годы сократилось много традиционных для мигрантов рабочих мест: закрылись ларьки, рынки, был введен запрет на работу иностранцев на рынках,  сказал Юрий Московский.  Из-за сокращения количества турецких строительных компаний на российском рынке уменьшилось число не только турецких рабочих  на их стройках трудились и граждане других государств.

По словам Юрия Московского, уменьшение числа иностранцев в РФ связано в том числе с запретами на въезд из-за различных нарушений. Так, по данным на май 2016 года, возможности отправиться в РФ на заработки лишились 1640 тыс. иностранных граждан. Большинство из них безвизовые мигранты: 700 тыс.  граждане Узбекистана, 400 тыс.  Таджикистана.

Из числа безвизовых мигрантов в Россию, по утверждению Юрия Московского, охотнее всего едут работать граждане Узбекистана и Украины. При этом украинские трудовые мигранты и граждане стран Таможенного союза труднее всего поддаются учету, потому что они могут находиться на территории РФ по внутреннему паспорту и при этом неофициально работать. А вот нелегальных трудовых мигрантов из Центральной Азии стало меньше.

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Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Мигрантов станет меньше

Мигрантов станет меньшеЗапрос на иностранную рабочую силу снизился на 17%

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