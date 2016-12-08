Мигрантов станет меньше

Российский рынок труда всё меньше привлекает иностранных граждан. На 2017 год субъекты Федерации запросили квот на привлечение иностранной рабочей силы в размере всего 83% от уровня этого года. Разница составляет почти 37 тыс. человек. Эксперты объясняют эти изменения экономической ситуацией.



В 2017 году квоты на работу в России получат максимум 177 043 иностранца. Реальные потребности регионов, заявленные исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, еще ниже: в этом году они составили 136 187 человек (в 2015 году — 164 561 человек). На 2017 год предусмотрен резерв потребности в иностранной рабочей силе в размере 30% от запросов субъектов Российской Федерации — 40 856 человек, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда.



Больше всего квоты сократились в Северо-Западном федеральном округе — на 44,91%. На втором месте Южный федеральный округ — сокращение на 41,55%, на третьем — Центральный федеральный округ — на 36,25%. Всего два округа запросили больше квот, чем в прошлом году: Северо-Кавказский (на 50,91%) и Уральский (на 5,39%).



В ведомстве пояснили, что действие квот распространяется на граждан, въезжающих в Россию из стран, с которыми установлен визовый режим. По данным Минтруда, в основном это руководящий состав коммерческих организаций, инженеры и рабочие, занятые на строительстве крупных объектов.



Лидером по привлечению визовых трудовых мигрантов, как и в прошлом году, станет Дальневосточный федеральный округ — ему потребуется 38 180 иностранных работников. При этом большая их часть будет трудиться в Приморском (15 663) и Хабаровском (11 953) краях.



Меньше всего рассчитывают на экспатов на Северном Кавказе — там просят квоту всего на 2363 человека, в основном для Кабардино-Балкарии (1552), Карачаево-Черкесии (493) и Чеченской Республики (221). В Ингушетии и Северной Осетии визовых иностранных работников не ждут вообще.



Москва запросила на 2017 год квоту на 7243 человека (в прошлом году — 14 637), Московская область — 6969 (12 578), Санкт-Петербург — 8608 (18 018). В этих регионах в основном требуются иностранные строители и ремонтники.



В Министерстве труда также уточнили, что регионы в течение года корректируют квоту — как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Резерв объема квот обычно не исчерпывается. Так, в 2016 году он был исчерпан на 59,3%. Так что ситуаций, когда региону не хватает квот, не происходит.



— Основными причинами снижения численности привлекаемых иностранных работников из визовых стран стали ослабление курса рубля, изменения состояния рынка труда стран — участниц ЕАЭС, подготовка российских специалистов по тем направлениям, по которым раньше работали иностранцы. Еще одна причина состоит в ужесточении миграционного законодательства в части введения запрета въезда для иностранных граждан, неоднократно его нарушивших, — сообщили в пресс-службе Минтруда.



Как объяснил «Известиям» ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Никита Мкртчян, в России три основные сферы занятости визовых трудовых мигрантов: строительство, торговля и в некоторых регионах — сельское хозяйство.



— В европейской части России в строительной сфере раньше было задействовано много граждан Турции, но из-за непростых отношений с этой страной число трудовых мигрантов сильно сократилось, — сказал он. — Ситуация до сих пор окончательно не разрешилась, и наши работодатели всё еще опасаются рассчитывать на турецкую рабочую силу. Но заявки на квоты подаются до мая того года, в котором они будут использоваться, так что всё еще может измениться. На ситуации на Дальнем Востоке сказывается присутствие граждан Китая на российском рынке труда. Китайцы были задействованы в основном в строительстве и сельском хозяйстве. Но в первой сфере их интерес снизился из-за падения курса рубля, а во второй россияне не очень приветствуют китайское участие. К тому же у китайцев сейчас повышенные зарплатные требования, — пояснил Никита Мкртчян.



По мнению члена общественного совета УФМС по Москве, директора проектов фонда международных связей «Добрососедство» Юрия Московского, российский рынок труда перестал интересовать иностранцев не только по экономическим причинам.



— Ограничения по квотам не вводят, потому что нет наплыва иностранцев в Россию: ни визовых, ни безвизовых. За последние годы сократилось много традиционных для мигрантов рабочих мест: закрылись ларьки, рынки, был введен запрет на работу иностранцев на рынках, — сказал Юрий Московский. — Из-за сокращения количества турецких строительных компаний на российском рынке уменьшилось число не только турецких рабочих — на их стройках трудились и граждане других государств.



По словам Юрия Московского, уменьшение числа иностранцев в РФ связано в том числе с запретами на въезд из-за различных нарушений. Так, по данным на май 2016 года, возможности отправиться в РФ на заработки лишились 1640 тыс. иностранных граждан. Большинство из них безвизовые мигранты: 700 тыс. — граждане Узбекистана, 400 тыс. — Таджикистана.



Из числа безвизовых мигрантов в Россию, по утверждению Юрия Московского, охотнее всего едут работать граждане Узбекистана и Украины. При этом украинские трудовые мигранты и граждане стран Таможенного союза труднее всего поддаются учету, потому что они могут находиться на территории РФ по внутреннему паспорту и при этом неофициально работать. А вот нелегальных трудовых мигрантов из Центральной Азии стало меньше.

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