У России появится новая стратегия экономической безопасности

На заседании Совета безопасности, состоявшемся в Кремле, утвержден проект «Стратегии экономической безопасности России», которая должна обеспечить суверенитет страны в финансовой и технологической сфере. Документ будет разработан до 1 марта будущего года.

Президент Владимир Путин отметил, что еще несколько лет назад в подобных документах попросту не было необходимости, однако нынешняя международная обстановка порождает новые угрозы, требующие принятия превентивных мер различного характера.

— Мы видим глубокие масштабные процессы, которые происходят в мире: формируются новые центры мирового экономического роста. С каждым годом возрастает конкуренция за рынки, технологии, капиталы. Экономические ограничения, давление, санкции всё чаще используются в политических целях, а под видом политических целей часто просто в конкурентной борьбе, — констатировал Владимир Путин.

Президент призвал ответить на изменения не закрытостью экономики и страны, а развитием собственного экономического потенциала.



Владимир Путин заявил о необходимости выйти на рост экономики выше общемирового уровня к 2019–2020 году. Для достижения этой задачи правительство должно разработать детальный план действий.

По словам главы государства, в основе роста должна быть конкурентоспособность различных отраслей экономики и компаний, улучшение делового климата и государственного управления, а также развитие науки образования. Президент подчеркнул, что Россия должна вовремя замечать и занимать перспективные рынки.

— Необходимо продолжить работу по формированию благоприятного инвестиционного, делового климата. Подчеркну, конкурентоспособность национальной юрисдикции — это тоже одна из важнейших гарантий экономической безопасности нашей страны. Нужно в конце концов добиться, чтобы наши крупнейшие компании не уходили в иностранную юрисдикцию. Ругать их часто здесь не за что: они идут туда, где чувствуют большую безопасность и большую отрегулированность всех инструментов, используемых при организации и сопровождении экономической деятельности. И нам нужно добиться такого, все условия для этого у нас в стране есть, — сказал президент.

Владимир Путин заявил также о необходимости развития регионов, в частности Дальнего Востока. В различных госпрограммах появятся специальные разделы, посвященные Дальневосточному федеральному округу.

— И наконец, важнейшее условие поступательного развития — это макроэкономическая стабильность. Рассчитываю, что правительство, Банк России будут и дальше уделять особое внимание обеспечению устойчивости финансовой, банковской системы страны, повышению доступности кредитных ресурсов для реального сектора экономики. В послании я тоже об этом отдельно и достаточно много говорил. Еще важнее, что мы с финансовыми властями страны очень подробно обсуждаем это всё на наших закрытых совещаниях, но они закрытыми должны быть до определенного времени, пока решение не выработано. В принципе всё понятно, что и как нужно делать. Нужно только работать напряженно, — заметил Владимир Путин.

Совет безопасности проект «Стратегии» поддержал. По итогам заседания новый министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что основными вызовами для России остаются внутренние барьеры на пути развития экономики, необходимость качественного повышения инвестиций, потребность в большом количестве квалифицированной рабочей силы, обострение конкуренции на мировых рынках.

— В целом «Стратегия» будет выполнена, в этом есть уверенность, и она обеспечит экономическую независимость, экономическую стабильность, устойчивость и будет способствовать улучшению качества жизни людей и повышению престижа Российской Федерации в мире, — сказал, в свою очередь, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.



Он назвал и сроки, отведенные для разработки программного документа: указ об утверждении «Стратегии» президент планирует подписать до 1 марта 2017 года.