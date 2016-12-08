Интрига, которой нет

Переговоры стран ОПЕК об ограничении мировой добычи нефти принесли результат. Причем речь даже не о заморозке, а о сокращении совокупного предложения базового углеводородного сырья. На встрече в Вене участники картеля договорились с начала 2017 года сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки, что в относительных единицах несколько выше 3%.

При этом, как следует из заявления по итогам заседания, производители, не входящие в ОПЕК, должны сократить добычу на 0,6 млн баррелей. В том числе Россия — на 0,3 млн баррелей. Напомним, что первый, и пока последний, раз российская сторона согласилась на совместные с ОПЕК сокращения добычи в 1999 году ― тогда «усечение» составило 0,1 млн баррелей.

Предполагается, что встреча стран ОПЕК с другими производителями состоится 10 декабря в Дохе, а договоренность о сокращении добычи будет действовать в течение полугода начиная с 1 января 2017 года.

Ноябрьское соглашение ОПЕК сильно взбодрило сырьевые площадки — нефть Brent на бирже подорожала за несколько дней почти до $55 за баррель, а днем 5 декабря этот рубеж был бит биржевыми «быками».

Уже после объявления итогов «мегасделки» последовали любопытные детали, касающиеся алгоритмов ее достижения. Например, агентство Reuters выяснило, что сделка ОПЕК стала возможной благодаря вмешательству Владимира Путина. Вроде как президент России сыграл решающую роль в достижении соглашения ОПЕК, выступив посредником между Ираном и Саудовской Аравией.

По данным агентства, все началось со встречи Владимира Путина с саудовским принцем Мухаммадом ибн Салманом в сентябре в ходе саммита G20 в Китае. Тогда, по версии Reuters, политики и договорились действовать слаженно, чтобы не допустить затоваривания мирового рынка черного золота. Но сделка по лимитам стала возможной лишь после того, как Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани, отметило агентство.

В этой версии нет никакой конспирологии ― глава России не раз публично заявлял, что Москва поддерживает диалог о «заморозке» в ОПЕК и готова рассматривать варианты присоединения к какой-либо резолюции, лимитирующей мировую добычу нефти, будь эта договоренность достигнута. Вопрос только в том, выполнят ли все стороны сделки взятые на себя обязательства. Ведь, как известно, отдельные участники нефтекартеля давно «грешат», не первый год грубо нарушая собственные нормативы по добыче.

На 10 декабря запланирован второй, финальный этап переговоров по лимитированию добычи: на намеченной в столице Катара встрече главным станет вопрос — присоединится ли Россия к соглашению ОПЕК о намеченном на начало 2017 года квотировании производства черного золота, а если да, то на каких условиях.

Игрокам рынка выгодна интрига, которой в принципе уже нет. Параметры сокращения производства нефти названы: Москве предложили сократить добычу на 300 тыс. баррелей в день, а Минэнерго РФ уже готовит нефтекомпании страны к таким условиям. Министерство обещает сообщить детали схемы в ближайшие дни.

В свою очередь, наши национальные нефтекомпании уже готовы исполнять министерскую волю. Хотя до недавних пор ведомство Александра Новака заявляло несколько иную позицию, согласно которой Москва была готова только на заморозку. Да и вообще все российские нефтедобытчики твердили, что технических возможностей заморозить или снизить производительность скважин нет, так как климат в основных нефтеносных провинциях не позволяет останавливать «качалки». Теперь же все в корне поменялось ― гендиректор «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов, например, считает возможным без последствий ограничить суточную нацдобычу на 300 тыс. баррелей за полчаса. А глава «Газпром нефти» Александр Дюков ссылается на «гибкую» мощность насосов, которую без труда может регулировать автоматика.

Таким образом, еще одна волна в поддержку рынка нефти, которая придет к концу первой декады месяца, вполне способна протестировать уровень цен на нефть в $60 за «бочку».

Что касается самого снижения, то пока не вполне ясно, как это будет сделано — то ли все компании будут сокращать добычу на одинаковый процент, то ли будет работать некий профильный штаб, определяющий добычные квоты. Судя по всему, четкой схемы у Минэнерго пока нет, однако вероятнее всего к середине декабря какая-то компромиссная схема будет найдена и предъявлена.



Автор — руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

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