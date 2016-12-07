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Госдума приняла проект федерального бюджета во втором чтении

Доходы на 2017 год прогнозируются на уровне 13,488 трлн рублей

Государственная дума во втором чтении приняла проект федерального бюджета на 2017–2019 годы.

Законопроект предполагает дефицит бюджета в 2017 году на уровне 3,2% ВВП, в 2018-м —2,2% ВВП, в 2019 году — 1,2% ВВП. При этом доходы на 2017 год прогнозируются на уровне 13,488 трлн рублей, расходы — 16,241 трлн рублей. Соответственно, дефицит составит 2,753 трлн рублей. Объем доходов на 2018 год оценивается в 14,029 трлн рублей, расходов — 16,04 трлн рублей, на 2019 год — 14,845 и 15,987 трлн рублей.

Предполагается, что среднегодовая цена на нефть составит $40 за баррель, а уровень инфляции за указанный период не поднимется выше 4%. Планируется также, что средний курс доллара в 2017 году составит 67,5 рубля, в 2018 году — 68,7 рубля, в 2019 году — 71,1 рубля.

Согласно документу, в 2017 году Резервный фонд будет полностью исчерпан. В связи с этим законопроект предполагает траты средств из Фонда национального благосостояния, а также возможность внешних заимствований, которые могут составить до $7 млрд в 2017 году и по $3 млрд в год в 2018 и 2019 годах.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Госдума приняла проект федерального бюджета во втором чтении

Доходы на 2017 год прогнозируются на уровне 13,488 трлн рублей

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