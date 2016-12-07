Госдума приняла проект федерального бюджета во втором чтении

Государственная дума во втором чтении приняла проект федерального бюджета на 2017–2019 годы.

Законопроект предполагает дефицит бюджета в 2017 году на уровне 3,2% ВВП, в 2018-м —2,2% ВВП, в 2019 году — 1,2% ВВП. При этом доходы на 2017 год прогнозируются на уровне 13,488 трлн рублей, расходы — 16,241 трлн рублей. Соответственно, дефицит составит 2,753 трлн рублей. Объем доходов на 2018 год оценивается в 14,029 трлн рублей, расходов — 16,04 трлн рублей, на 2019 год — 14,845 и 15,987 трлн рублей.

Предполагается, что среднегодовая цена на нефть составит $40 за баррель, а уровень инфляции за указанный период не поднимется выше 4%. Планируется также, что средний курс доллара в 2017 году составит 67,5 рубля, в 2018 году — 68,7 рубля, в 2019 году — 71,1 рубля.

Согласно документу, в 2017 году Резервный фонд будет полностью исчерпан. В связи с этим законопроект предполагает траты средств из Фонда национального благосостояния, а также возможность внешних заимствований, которые могут составить до $7 млрд в 2017 году и по $3 млрд в год в 2018 и 2019 годах.